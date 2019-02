Mientras contemplaba ayer tarde la puesta de sol en La Caleta Manolo Casal pensaba que quizá el espectáculo del disco naranja escondiéndose por detrás del Castillo de San Sebastián compensaba la complicada semana que tanto él como otros compañeros de Canal Sur están sufriendo. Antes de dirigirse al Teatro Falla para retransmitir la sexta función de cuartos de final, el presentador y directivo de la cadena comentaba a este diario que “están siendo días difíciles. Pienso que este año se ha dado una situación límite, hemos tocado techo, por así decirlo, y a partir del próximo año, con un nuevo convenio que firmar, habrá que dejar claras muchas cosas. Hemos notado un desafecto terrible por parte de una parte del Carnaval de Cádiz hacia Canal Sur, que lleva haciendo una gran labor desde hace 30 años aquí. Se han cruzado varias líneas rojas porque llevamos unos días aquí trabajando en medio de un clima muy hostil, en el que hay desprecio y ninguna consideración hacia lo que nosotros le sumamos a esta fiesta desde todos los puntos de vista”.

Casal recuerda que el conflicto que surgió el pasado domingo, “basado en la incomunicación, porque hemos querido hablar con el Patronato sin conseguirlo” tiene como fondo el derecho de este a organizar el Concurso, “en algo que nosotros ni nos metemos ni nos hemos metido nunca. Canal Sur nunca ha exigido nada al Carnaval de Cádiz, sobre hora de inicio de sesiones ni nada, ni mucho menos ha dado los premios o los finalistas. Esa leyenda negra ya va siendo hora de que desaparezca”. Además indicó que el Concurso del Falla “es el único evento por el que paga Canal Sur, por nada más. Estaríamos hablando de una media de 300.000 euros anuales”.

Explicó que “el Carnaval también se puede ver en las redes e internet, pero las mayores audiencias las sigue concentrando la televisión. Nosotros también tenemos que defender los intereses de la audiencia y no ganamos dinero, ni con el Carnaval ni con nada, perdemos dinero cada año, pero somos una televisión pública que da servicios que no hacen otras televisiones que están en el mercado para ganar dinero. Canal Sur, a lo sumo, consigue empatar, es decir que no les cueste a los andaluces”.

Recordó que este año “nos han planteado dos cosas que se enfrentaban a los legítimos intereses de Canal Sur, el inicio de la sesión a las ocho y que empezaban infantiles y juveniles, y eso se tendría que haber hablado. La gente se sienta a ver la tele a las nueve o nueve y media. Este horario es un horario contra la televisión y contra natura”, dijo.

Casal lamentó que exista “una beligerancia hacia Canal Sur dentro del Patronato increíble. Nosotros venimos aquí a sumar, no a una guerra, y otra vez nos hemos plegado a lo que ha querido el Patronato, que le viene mal a Canal Sur pero también al Carnaval de Cádiz, porque las audiencias de este año son peores que las del año pasado. Es que todo el mundo no tiene que saber de televisión, aunque aquí hay gente del Patronato que se cree que sabe más de televisión que directivos de Canal Sur”, dijo.Por último considera que el Patronato se tiene que plantear un cambio de modelo. “Ojalá el año que viene no encontremos esa desafección en un sector del Patronato, en el que hay bomberos pero también pirómanos. Porque a mí me han llegado a increpar andando por la playa. Y a los pirómanos hay que quitarles la cerilla cuanto antes”, dijo para terminar.