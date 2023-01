COAC 2023| 'Los Viñanos': "Mantenemos el estilo de Manolo Santander pero ha llegado la hora de darle nuestro sello"

Herederos del maestro chirigotero, fieles a la esencia carnavalera del barrio de la Viña y autores con una personalidad propia, José Manuel Sánchez Reyes, Carlos Pérez y Manolín Santander, primer premio el pasado año con 'La misión (el evangelio según Santander)', aspiran de nuevo a lo más alto con 'Los viñanos'.

–Cuando se viene de un primero, ¿pesa a la hora de enfrentar un nuevo repertorio?

–Carlos Pérez: Sí, totalmente, sobre todo te provoca muchas preguntas en el coco. Como quieres estar al mismo nivel, pues dudas más, te preguntas continuamente si esto que has llevado tiene o no calidad. Yo, que acabo de empezar, que hago la chirigota pero que no tengo la experiencia que tiene Sánchez Reyes, pues siempre estoy preguntando a ellos por dónde tiro.

–José Manuel Sánchez Reyes: Sí, pesa porque, aunque fue una victoria clara, nosotros venimos de ganar un concurso atípico y con menos rivales de lo habitual. Ahora regresamos al contexto normalizado, con el regreso de los compañeros que no salieron en 2022, y eso te obliga a redoblar esfuerzos, imaginación y creatividad. Y pesa, sobre todo hacer dos chirigotas casi seguidas. Nosotros es que hemos empalmado febrero con ‘El Batallón Rebaná’, la primavera con ‘La misión’ y ahora ‘Los Viñanos’ y, en medio, un montón de actuaciones. Así que cambiar el chip para ponerse hacer otra chirigota ha sido bastante complicado.

–Manolo Santander: Pues no me pesa, porque nosotros trabajamos los tres bien y contentos, lo que sí pesa es el tiempo. Hemos hecho 20 cuplés y 20 pasodobles en seis meses, estamos un poco agotados.

–La creación entre tres no tiene que ser nada fácil.

–J.M.S.R: No creas, teniendo la idea clara es más fácil. Lo complicado es cuadrar horarios pero nos hemos visto en el local varias veces y luego, está el whatsapp, que es muy importante, y hemos sacado cosas en los propios ensayos.

–¿Qué contamos de ‘Los viñanos’ sin estropear la sorpresa?

–C.P.: Lo más importante es que hemos intentado desligarlo un poco de Manolo, aunque sea duro decirlo. Manolo ya no está con nosotros y aunque lo tenemos siempre en nuestro recuerdo y queremos mantener su estilo, porque eso no va a cambiar y porque hemos hecho una chirigota que él firmaría seguro, la chirigota tiene que despegarse para ir en busca de nuestro estilo propio e ir cogiendo nuestro caminito sin olvidar de dónde venimos. Total, que vamos a mantener su estilo pero ha llegado la hora de darle nuestro sello.

–¿Quién se encarga de escenografía y vestuario?

–J.M.S.R.: Pues el diseño de ambos es de Emilio Santander pero el vestuario lo ha confeccionado Paqui Romero y la escenografía la hace Imaginarte.

TRAGANTÁ Como guiño al IX Congreso Internacional de la Lengua que del 27 al 30 de marzo se celebra en la ciudad, Diario del Carnaval pretende atesorar las palabras del habla gaditana favoritas para las diferentes personalidades de la fiesta que desfilarán por estas páginas durante el COAC. En esta ocasión, José Manuel Sánchez Reyes, Manolín Santander y Carlos Pérez están de acuerdo en escoger tragantá, y no es que sean tipos violentos, es que el término que define la acción de empujar al contrincante pero como si lo fuera a coger del cuello con una mano va muy al tipo de ‘Los Viñanos’... “¿Y migote? Más de Cádiz que migote, poco”, añade con arte Carlos Pérez.

–¿Contentos con el repertorio de ‘Los Viñanos’?

–M. S.: Pues sí porque nosotros, gracias a dios, cantamos lo que queremos cantar. Estamos a gusto con lo que cantamos y eso siempre es una tranquilidad.

–C.P.: Tela. Yo estoy súper ilusionado por que llegue el día de cantar. Pero, como dicen todos ls compañeros y es una verdad como un templo, hasta que no se llegue allí no se sabe cómo va a salir la cosa. Pero eso sí te digo, está todo muy pensado, muy trabajado. No nos vamos a pasear...

–J.M.S.R.: Mucho. La gente que ha ido a escucharnos ha salido encantada y creemos que llevamos una chirigota digna sucesora y en condiciones de aspirar al primer premio. Ya otra cosa es lo que ocurra en el Concurso porque el nivel...

–Eso se viene comentando, más alto que otros años...

–J.M.S.R.: Pues sí, y como competidor te pone las pilas pero como aficionado, como todos los que amamos esta modalidad, es una buena noticia porque llevábamos unos años de cada caída y en este 2023 estamos viendo un buen nivel. A ver si hay continuidad de los nuevos valores porque ese relevo hace falta.

–C. P.: El nivel del Concurso está precioso. A mí es que me gusta seguirlo, yo tengo pasión con el Concurso y tengo un problema, que me gusta todo. Así que imagínate este año que es que los compañeros vienen tremendos.

–M. S.: Lo poco que he podido seguir he visto que la modalidad está bastante bien. Un nivel altito, que ya tocaba.

–Aunque todos ustedes tienen unos currículos carnavaleros envidiables, ¿el primero del año pasado fue un tanto especial?

–C.P.: Totalmente. Imagínate para mí que ha sido mi primera chirigota como autor en música y letra. Pero lo más bonito, con lo que yo me siento ya pagado en esto, es que ‘La misión’ me permitió escuchar a mi gente de toda la vida, al grupo de Manolo Santander, cantar mis cosas. Eso es muy grande.

–J.M.S.R.: Sin duda, ‘La misión’ ha sido una agrupación especial en mi trayectoria porque teníamos la responsabilidad de mantener el legado, de no defraudar y de hacer bueno todo lo que había sembrado Manolo.

–M.S.: Fue muy bonito. Para mí hubo un par de momentos únicos que sé que no se volverán a repetir en la vida. Fue cerrar el círculo del dolor y salir para adelante y así saber que no se mueren las cosas ni las personas y que él lo hizo muy bien.