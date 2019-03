Las finales pusieron broche a las pruebas de caballos jóvenes

Las finales de los caballos jóvenes del 25º aniversario del Circuito Hípico del Sol concluyeron el miércoles con las pruebas celebradas en las pistas de la Dehesa Montenmedio de Vejer.

En los 7 años se impuso Hardessa, que junto a su jinete el alemán Torben Köhlbrandt consiguieron batir en un desempate en el que solo se habían clasificado cinco binomios. El segundo lugar correspondió a la americana Julie Welles con Crocus la Sillardière y la tercera, completando el podio, para el británico David McPherson con Carl-Heinz B.

Los espectadores de la prueba de 6 años pudieron disfrutar de un desempate de vértigo. De este modo, el español Carlos Bosch, vecino de Cádiz, y Concertino de Mies salieron con todas las intenciones de llevarse la prueba pero finalmente se tuvieron que quedar a las puertas del éxito, cuando el turco Omer Karaevli y su rapidísima yegua Just Call Me May los superaban por 30 centésimas de segundo.

Omer, que monta a la referida yegua desde el pasado mes de octubre, en este Circuito ha sido la primera vez que saltaba con ella en pista exterior. Inmejorables los resultados que han obtenido a lo largo de las seis semanas. El asturiano Marcos Díaz y Cobalt Coco obtuvieron la tercera plaza del podio.

Por su parte, los británicos lideraron la prueba reservada a caballos jóvenes de 5 años, única final que se celebró en pista de arena. Matthew Sampson y Lady Angeles se impusieron frente a los 38 binomios que tomaron parte en la final. Charlie Jones y Jacquard terminaron segundos en la clasificación, mientras que la sueca Sara Molvidson-Hellström acabó tercera junto a Ginger Ale.

El programa de la competición contempla para el día de hoy que dé comienzo el último CSI4* del Circuito, con un total de 11 pruebas, siendo el Big Tour D, sobre una altura de 1,50 metros, puntuable para el Longines Ranking FEI.