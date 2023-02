El filial del Cádiz CF tampoco puede con el Cartagena B (1-1)

Empate insuficiente del Cádiz CF Mirandilla (1-1) que le deja en la zona de descenso a Tercera, tras no ser capaz de imponerse al Cartagena B a pesar de tomar ventaja en el primer tiempo. Los de Alberto Cifuentes dominaron varias facetas y fases del encuentro, aunque se pierden en el último pase y siguen concediendo en labores defensivas, a pesar de que debutó el último fichaje invernal, el central Adri Salguero (procede del CD Ibiza-Islas Pitiusas). La igualada no mejora la situación clasificatoria del equipo, que no gana desde hace tres meses; datos terribles porque ha sumado solo cuatro puntos de los últimos 30 en juego.

El filial amarillo salió muy enchufado, con un punto de agresividad bien entendida superior a otras ocasiones y sometiendo a su adversario a una presión alta que le generaba una incomodidad absoluta. Era la manera de estrangular las virtudes de los cartageneros.

A pesar de que las ocasiones no reinaban en la soleada mañana puertorrealeña, ese guión del Cádiz CF Mirandilla se tradujo en un aviso antes del 1-0. Mady Diarra mandó al poste un centro cuyo rechace alcanzó Mwepu y salvó la zaga, y tres minutos después el primer gol. Galopada de Peru por la derecha y al llegar casi a la línea de fondo su centro lo remató Mwepu lanzándose con todo. Un tanto muy valioso y merecido al mejor arranque de los locales.

Sin embargo, el Cartagena B se recompuso dentro de la dificultad de estar por detrás en el marcador y acumulo llegadas y ocasiones para empatar. Todo empezó con un balón suelto en el área, en el 26', que salvó la zaga cadista. Le siguió una buena acción de Dani Albiar cuyo tiro lo despejó como pudo Nando. Y ese arreón lo finalizó Luis Castillo con un disparo al borde del área que rebotó en Carlos García.

Con esa acción acabó una primera parte dominada en el principio por el Cádiz CF Mirandilla y más adelante por el Cartagena B, al que el tanto encajado le dio alas para buscar con criterio la portería de Nando hasta el punto de haber merecido poner las tablas.

A la vuelta de vestuarios tras el descanso, las ocasiones se hicieron de rogar y después de una llegada de cada equipo, con Teddy como protagonista en los visitantes (49') y Peru en los locales (58'), se produjo una falta al borde del área cadista que Uri mandó al fondo de la red superando a la barrera y a Nando.

A partir de aquí más llegadas a las proximidades de la portería de Saldaña que a la de Nando, pero por destacar como peligro real un zurdazo de Javirro que despejó con acierto el portero. Lo demás fue un querer y no poder de los locales, que rondaban la zona de tres cuartos pero ahí se acababa cualquier intento.

De esta manera fue finalizando el choque de filiales, que deja un reparto de puntos que mantiene al del Cádiz CF en la zona más peligrosa, aunque en esta ocasión las sensaciones en el juego fueron algo mejores. El próximo domingo, a las 12:00 horas, el equipo gaditano visitará al Mar Menor.