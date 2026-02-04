Carlos Coello ante el Cádiz Fight Night 6: "Es un momento muy especial"

El luchador gaditano Carlos Coello, múltiple campeón del mundo de Muay Thai, encara con la máxima ilusión la sexta edición del Cádiz Fight Night que se celebra en la Sala Momart el domingo 8 de febrero con un atractivo duelo entre Europa y Tailandia. Vuelve a competir en casa y se prepara conciencia par dar lo máximo delante de su gente en su noventa combate.

P -Carlos, este no es un combate cualquiera. Además de ser tu combate número 90 y coincidir con un aniversario, te enfrentas a un rival tailandés en casa tras un momento muy importante de tu carrera. ¿Qué significa para ti?

R -Es un momento muy especial. Este combate llega justo después de haber vivido algo muy grande en Tailandia, proclamándome campeón del mundo IBF en el Lumpinee Stadium, que es uno de los templos del muay thai. Volver a casa después de eso y hacer aquí mi combate número 90, en un aniversario y delante de mi gente, le da un valor emocional enorme. Es cerrar un círculo: tocar la cima en el origen del deporte y compartir ese momento con Cádiz.

-Además, el rival es tailandés y el evento plantea un Europa vs Tailandia en Cádiz. ¿Qué supone traer algo así a la ciudad?

-Supone mucho orgullo. No es habitual que Cádiz sea escenario de un enfrentamiento entre Europa y Tailandia en muay thai, y menos en un contexto tan simbólico. Creo que es una oportunidad para demostrar que aquí se pueden hacer eventos de nivel internacional, con seriedad y respeto por el deporte. Es bueno para la ciudad y para que el muay thai siga creciendo en nuestra tierra.

-Llegas a este combate después de una preparación exigente en Tailandia. ¿Cómo ha sido ese proceso?

-Tailandia siempre te pone en tu sitio. Allí no importa lo que hayas ganado, importa el trabajo diario. Han sido semanas muy intensas, de mucho entrenamiento y disciplina, que me han servido para mantener los pies en el suelo y llegar a este combate con respeto y concentración.

-Este evento tiene una dimensión especial más allá del ring. ¿Cómo estás viviendo todo lo que lo rodea?

-Con mucha implicación y responsabilidad. Cuando algo se hace en casa y en una fecha tan señalada, uno cuida cada detalle y confía mucho en el equipo que tiene alrededor. Hay mucho trabajo detrás y muchas personas implicadas, y eso te hace valorar aún más el apoyo y la confianza que estás recibiendo.

-La cartelera destaca también por la paridad entre combates masculinos y femeninos. ¿Por qué era importante para ti?

-Es una cosa en la que creemos todo el equipo, ya que el muay thai es esfuerzo, disciplina y respeto, independientemente de si eres hombre o mujer. Hay muchísimo nivel y mucho trabajo detrás de todos los combates, y era importante que eso se reflejara de forma justa en la card. Creo que es una señal positiva de hacia dónde debe ir el deporte.

-Pelear delante de tu gente siempre genera expectativas. ¿Cómo afrontas esa presión en un combate tan simbólico?

-Con ilusión y con compromiso. La presión forma parte de esto, pero intento vivirla desde la responsabilidad. Voy a subir al ring pensando en dar lo mejor de mí y en representar bien todo lo que hay detrás: el combate número 90, el aniversario y el trabajo de tanta gente.

-El evento cuenta con el apoyo de distintas instituciones y entidades. ¿Qué significa ese respaldo?

-Significa mucho. Contar con el apoyo del Ayuntamiento de Cádiz, la Diputación de Cádiz, la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior, el Cádiz CF, Carlos Requena Consultor Financiero y To&DO es una muestra de confianza y de que el proyecto tiene sentido. Para mí es un orgullo y también una responsabilidad estar a la altura de ese respaldo.

-En los últimos días se te ha podido ver en vídeos junto a jugadores del Cádiz CF. ¿Qué significa para ti ese apoyo del club?

-Para mí significa mucho. Soy del Cádiz desde niño y siempre he llevado al equipo conmigo allá donde he ido, tanto dentro como fuera de España. Sentir ese apoyo es muy especial y lo agradezco de corazón. Quiero dar las gracias a Manolo Vizcaíno, a Pepe Mata, a José Grima y a todo el equipo de trabajadores y trabajadoras del Cádiz CF, porque siempre han estado ahí apoyándome. Para un gaditano, eso tiene un valor enorme.

-A menudo se habla de ti como un embajador de Cádiz por el mundo. ¿Qué se siente al llevar el nombre de tu ciudad tan lejos?

-Es algo que llevo muy dentro. Como deportista, los títulos cuentan, está claro, y forman parte del camino. Pero como gaditano y como persona, lo que más pesa es el apoyo y el amor de mi gente. No hay día que esté fuera de mi ciudad en el que no eche de menos Cádiz. Poder representar a mi tierra allá donde voy es un orgullo que no se puede explicar fácilmente.

-¿Qué puede esperar el público que acuda a este evento tan especial?

-Puede esperar entrega y verdad. Un evento cuidado, con grandes combates y con respeto por el muay thai. Y por mi parte, pueden esperar que salga a darlo todo y a compartir con ellos un momento muy importante de mi carrera.

-Para terminar, ¿qué mensaje te gustaría enviar a la gente de Cádiz?

-Gracias. Por estar, por apoyar y por sentir este evento como algo propio. Ojalá este combate número 90, después de lo vivido en Tailandia, sea motivo de orgullo para la ciudad y una celebración de todo el camino recorrido.