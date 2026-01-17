Muay Thai: Carlos Coello lucha por su leyenda en Cádiz

El próximo 8 de febrero de 2026, Cádiz vivirá una noche inolvidable para el deporte local con la celebración de la sexta edición de Cádiz Fight Night (CFN 6) ‘Europa vs Tailandia’, que convertirá la Sala Momart Theatre en el epicentro del Muay Thai internacional la semana antes de la final del COAC.

El protagonista indiscutible será Carlos Coello Canales, uno de los deportistas más reconocidos y queridos del Muay Thai español, que vuelve a casa para disputar su combate número 90 como profesional, una cifra que muy pocos luchadores alcanzan en toda su carrera.

Tras una trayectoria excepcional que lo ha llevado a competir y triunfar en los escenarios más exigentes del mundo, Coello regresa a Cádiz tras hacer historia en Tailandia, donde se proclamó, el pasado 1 de noviembre, Campeón del Mundo IBF en el legendario Lumpinee Stadium de Bangkok, convirtiéndose en el primer español en conquistar este título la meca del Muay Thai.

Este combate, se enmarca dentro de un evento que promete ser mucho más que una velada de deporte de contacto: un evento con una marcada proyección cultural y turística internacional, que situará a la ciudad de Cádiz en el foco del panorama mundial del Muay Thai en uno de los períodos con mayor relevancia social y cultural del calendario gaditano.

En reconocimiento a su trayectoria única y ejemplar, la Federación Española de Kick Boxing y Muaythai ha homologado un Cinturón Honorífico “Leyenda” que se pondrá en juego exclusivamente con motivo de este combate.

Este reconocimiento simboliza no solo los logros deportivos de Carlos Coello, sino también su papel como embajador del Muay Thai español y andaluz a nivel internacional, llevando el nombre de Cádiz a algunos de los templos más emblemáticos de este deporte.

Cádiz vestida de gala

La dimensión alcanzada por la trayectoria de Carlos Coello queda reflejada en hechos recientes como su recepción en el Congreso de los Diputados y su invitación oficial por parte de la Embajada de Tailandia a los actos del Día Nacional del país, un reconocimiento excepcional a la carrera de un deportista de Muay Thai español. El apoyo institucional al evento es notable: el Ayuntamiento de Cádiz, la Diputación Provincial, la la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior y el Cádiz Club de Fútbol respaldan esta cita que no solo celebra el talento local, sino que también proyecta a Cádiz como un destino deportivo de primer nivel.

Enfrente tendrá a un rival de nivel: Phetphangam, luchador tailandés de 24 años, con más de 90 combates profesionales a sus espaldas y poseedor de varios títulos en Tailandia. Un oponente joven, experimentado y peligroso, que sin duda pondrá en serias dificultades al bravo luchador gaditano en un enfrentamiento que dará espectáculo desde el primer segundo.

Pese a la exigencia del desafío, Carlos Coello contará con un factor clave: el apoyo incondicional de su gente. El público de Cádiz, que ha estado a su lado tanto en sus grandes victorias como en los momentos más duros de su carrera, volverá a empujarlo en una noche que se espera cargada de emoción, orgullo y sentimiento local.

En palabras del propio Carlos Coello: “Cumplir 90 combates profesionales en Cádiz, ante mi gente, es algo muy especial para mí y un motivo de orgullo poder celebrarlo en un evento de esta proyección internacional.”

Coello no estará solo

La velada del Cádiz Fight Night 6 contará con un cartel de primer nivel que acompañará a Carlos Coello en una noche histórica. En total, serán 10 los combates profesionales que se disputarán en la Sala Momart Theatre, consolidando el evento como una de las citas más importantes del Muay Thai nacional.

Uno de los grandes atractivos del evento será un torneo femenino profesional Europa vs Tailandia en Muaythai full rules, que enfrentará a Ameline (Bélgica), Cinthia Patiño (España), Thidaploy (Tailandia) e Ylenia Ciaccia (Italia). Las cuatro luchadoras competirán por un premio económico y por el cinturón oficial de Cádiz Fight Night, en un torneo que promete espectáculo, igualdad y máximo nivel internacional.

Con este torneo, el Cádiz Fight Night 6 volverá a destacar además por su compromiso con la igualdad y la visibilización del deporte femenino, una de las señas de identidad de la promotora. El evento contará con una presencia paritaria de combates masculinos y femeninos, consolidando una línea de trabajo pionera dentro de los deportes de contacto a nivel nacional.

Además, el público gaditano podrá disfrutar del talento local y provincial con la participación de Joaquín Romero, uno de los luchadores más reconocidos de la provincia de Cádiz; Adriana Martínez, primera luchadora gaditana en ganar y competir en el legendario Lumpinee Stadium; así como Malena Ruiz y Mary Guzmán, ambas de Jerez.

Una apuesta firme que refuerza uno de los grandes objetivos de Cádiz Fight Night: impulsar y dar visibilidad a los luchadores de la provincia, situándolos en escenarios de primer nivel internacional.

Las entradas ya están a la venta y, con más del 40 % del aforo vendido a falta de un mes para el evento, se espera una gran afluencia de público. En ediciones anteriores, como la de 2019, las entradas se agotaron semanas antes del combate, lo que subraya la expectación que genera esta velada.

Evento: Cádiz Fight Night 6 – Europa vs Tailandia

Fecha: 8 de febrero de 2026

Lugar: Sala Momart Theatre, Cádiz

Horario: 16:00 Apertura de puertas. 16:30, primer combate.

Entradas: disponibles en puntos oficiales y en cadizfightnight.com