Muay Thai: Cádiz acogerá el próximo 8 de febrero el evento internacional ‘Europa vs Tailandia’

El Ayuntamiento de Cádiz acogió la presentación oficial de Cádiz Fight Night 6 (CFN6): Europa vs Tailandia, un evento de Muay Thai de dimensión internacional que se celebrará el próximo 8 de febrero en la sala Momart Theatre, consolidándose como una de las grandes citas de los deportes de contacto en España.

El acto contó con la participación del Concejal de Deportes de Cádiz, Carlos Lucero; el presidente del Cádiz CF, Manuel Vizcaíno; el director de la fundación del Cádiz C.F Pepe Mata; la directora general de Cádiz Fight Night, Lola Cazalilla; y el propio Carlos Coello, seis veces campeón del mundo de Muay Thai y protagonista del evento.

La velada tendrá un significado muy especial al convertirse en el combate aniversario de Carlos Coello, quien alcanzará la cifra de 90 combates profesionales, en un momento clave de su carrera tras proclamarse recientemente campeón del mundo por sexta vez, consolidando su trayectoria como una de las más relevantes del Muay Thai a nivel internacional.

Durante la presentación se ha puesto de manifiesto el respaldo institucional excepcional que rodea este combate aniversario. Carlos Coello ha sido recientemente recibido en el Congreso de los Diputados e invitado por la Embajada de Tailandia a los actos oficiales del Día Nacional del país, y contará además en esta cita con el apoyo de la Junta de Andalucía, la Diputación de Cádiz, el Ayuntamiento de Cádiz y el Cádiz C.F., reflejo de la dimensión deportiva, cultural y representativa alcanzada por su trayectoria.

En su intervención, Carlos Coello señaló que “cumplir 90 combates profesionales en Cádiz, ante mi gente, es algo muy especial para mí y un motivo de orgullo poder celebrarlo en un evento de esta proyección internacional”.

Una carrera legendaria

Con motivo de este combate aniversario, la Federación Española ha creado un exclusivo “Cinturón Leyenda”, un reconocimiento a décadas de dedicación, títulos mundiales, combates internacionales y a su contribución decisiva a la proyección del Muay Thai español en los escenarios más prestigiosos del mundo.

Este reconocimiento simboliza no solo los logros deportivos del luchador gaditano, sino también su papel como embajador del Muay Thai español y andaluz a nivel internacional, llevando el nombre de Cádiz a algunos de los templos más emblemáticos de este deporte.

Duelo de continentes

La sexta edición del Cádiz Fight Night reunirá en la ciudad a una selección de los mejores luchadores españoles frente a atletas europeos y tailandeses, en una velada que combinará deporte de máximo nivel, cultura y promoción turística internacional, situando a Cádiz en el foco del panorama internacional del Muay Thai.

El evento contará también con la participación de peleadores profesionales de primer nivel de la provincia de Cádiz, como Sandro Martín y Joaquín Romero, reafirmando la apuesta de la promotora por el talento local y autonómico.

En este sentido, la directora general de Cádiz Fight Night, Lola Cazalilla, subrayó que “uno de los compromisos de Cádiz Fight Night es utilizar esta plataforma para dar visibilidad e impulsar el talento local y autonómico, permitiendo que nuestros deportistas compitan en eventos de primer nivel junto a la élite internacional”.

Compromiso con la igualdad

El evento volverá a destacar por su compromiso con la igualdad y la visibilización del deporte femenino, una de las señas de identidad de la promotora. CFN6 contará con una presencia paritaria de combates masculinos y femeninos, consolidando una línea de trabajo pionera dentro de los deportes de contacto.

Como uno de los grandes hitos de la noche, por primera vez una luchadora tailandesa viajará a Cádiz para competir, participando en un torneo femenino internacional junto a una luchadora belga, una luchadora española y otra italiana, todas ellas de primer nivel.

En este contexto, Lola Cazalilla destacó que “en Cádiz Fight Night trabajamos para que el Muay Thai femenino tenga una presencia real en grandes eventos, ofreciendo a las luchadoras oportunidades de competir en igualdad de condiciones y con la proyección internacional que merecen”.

La directora general ha recordado además que la promotora gaditana ya ha sido pionera a nivel internacional, llevando por primera vez a tres luchadoras españolas a competir en un mismo evento en el estadio Lumpinee de Bangkok, uno de los templos mundiales del Muay Thai. “Ese hito reforzó nuestro compromiso con el crecimiento y la proyección del Muay Thai femenino español”, concluyó.