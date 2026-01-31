Muay Thai: desvelado el cartel completo de la velada histórica en Cádiz entre Europa y Tailandia

El gaditano Carlos Coello será el gran protagonista de la velada.

Cádiz Fight Night (CFN) presenta de manera oficial el cartel completo de CFN 6 – Europa vs Tailandia, una velada histórica que reunirá a algunas de las mayores promesas y realidades del panorama internacional, con presencia de luchadores y luchadoras de España, Tailandia, Bélgica e Italia.

El evento se celebrará en el Momart Theatre el domingo 8 de febrero y contará con el respaldo institucional del Ayuntamiento de Cádiz, la Diputación de Cádiz, la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior, además del apoyo de entidades como el Cádiz CF, Carlos Requena Consultor Financiero y To&DO, consolidando a Cádiz como epicentro internacional del muay thai.

Uno de los deportistas gaditanos más laureados vuelve a enfrentarse a un luchador tailandés en casa.

Carlos Coello llega a este combate tras proclamarse campeón del mundo IBF en el Lumpinee Stadium, venciendo por KO técnico a Rungsiam, excampeón de Easan.

Su rival será Phet Phongan, campeón del norte de Tailandia, con más de 90 combates profesionales, curtido en algunas de las mejores promotoras del circuito tailandés.

Para la ocasión, la Federación Española de Kickboxing y Muaythai (FEKM) ha homologado el Título Leyenda, en conmemoración a los 90 combates profesionales de Carlos Coello.

Un duelo de estilos que promete hacer vibrar al público gaditano en una noche muy especial.

Uno de los cruces más esperados de la velada. En su anterior enfrentamiento, Pablo Patiño se llevó la victoria. Joaqui pidió expresamente esta revancha y llega con la determinación de cambiar la historia.

Europa vs Tailandia

Por primera vez en Cádiz, cuatro luchadoras internacionales se enfrentarán la misma noche por el prestigioso cinturón del Torneo CFN, el mismo que conquistó Isaac Araya en 2019.

Las participantes serán:

Ylenia (Italia) – Luchadora del Never Give Up de Roma, campeona italiana profesional WMC, con un estilo agresivo y muy peligroso.

– Luchadora del Never Give Up de Roma, campeona italiana profesional WMC, con un estilo agresivo y muy peligroso. Cinthia Patiño (España) – Una de las luchadoras más técnicas del sur de España. Habitual en CFN, esta será su tercera participación, tras vencer en la CFN 4 – Road to Rajadamnern.

– Una de las luchadoras más técnicas del sur de España. Habitual en CFN, esta será su tercera participación, tras vencer en la CFN 4 – Road to Rajadamnern. Ameline Gerson (Bélgica) – La belga afincada en España llega con una carrera amateur brillante y un inicio profesional espectacular.

– La belga afincada en España llega con una carrera amateur brillante y un inicio profesional espectacular. Thidaploy (Tailandia) – Con solo 19 años acumula más de 80 combates y varios títulos en Tailandia. Será la primera luchadora tailandesa en competir en Andalucía, en su debut internacional fuera de su país.

Los cruces se decidirán por sorteo en el pesaje oficial, añadiendo aún más emoción a un torneo histórico.

Mary Guzmán vs Alba Jiménez

Duelo de estilos entre la agresividad de Mary y la técnica depurada de Alba Jiménez, actual campeona andaluza profesional.

Adriana vs María Salete

Combate revancha: María Salete, campeona de España 2025, vuelve a medirse a Adriana, luchadora local del Chok Muay Cádiz, que llega tras debutar y vencer en el Lumpinee Stadium y quiere dedicar una victoria a su ciudad.

Miguel Gómez vs Sergio Pinilla

Duelo de látigos: Miguel Gómez (Alkores Fight Club) se mide a Sergio Pinilla, varias veces campeón nacional y bronce mundial IFMA, que debuta en CFN representando al MTZ.

Malena Ruiz vs Sara Nocker

Duelo de jóvenes talentos: La jerezana Malena Ruiz, con solo 17 años, campeona nacional y bronce europeo IFMA, debuta como profesional ante Sara Nocker, luchadora con experiencia competitiva en Tailandia.

Información del evento

📍 Lugar: Momart Theatre (Cádiz)

Momart Theatre (Cádiz) 🕟 Inicio del evento: 16:30 h

16:30 h 🚪 Apertura de puertas: 16:00 h

🎟️ Entradas: Quedan muy pocas entradas disponibles.

Pesaje oficial

📅 7 de febrero 2026

📍 Hotel Spa Cádiz Plaza

📍 Ático – terraza

🕓 Hora: 16:00 h

CFN 6: Europa vs Tailandia

CFN 6 no es solo una velada deportiva: es un encuentro internacional, una apuesta por la igualdad, el talento emergente y el máximo nivel competitivo, con Cádiz como escenario y protagonista.