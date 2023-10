Nueva derrota del San Fernando que hace saltar la alarma

El San Fernando cosechó su segunda derrota consecutiva en los desplazamientos que ha realizado, esta vez a manos del Atlético de Madrid B (4-2), y se mete de lleno en los puestos bajos de la tabla clasificatoria. El equipo de Héctor Berenguel no encuentra el rumbo de la categoría y, sobre todo lejos del Iberoamericano, donde todavía no ha puntuado, le cuesta un mundo sacar resultados positivos y eso está condenando, de alguna manera, al equipo isleño a estar desde ya en las situaciones de peligro.

De inicio, Héctor Berenguel tuvo que variar lo que había ofrecido en las dos últimas jornadas ante la ausencia de Farrando por lesión. El técnico azulino optó por meter a Fullana en la posición y dejó en el banquillo a Biabiany entrando en el equipo por banda derecha Carlos León.

El equipo azulino no encontró el partido en los primeros compases del mismo, momento en el que los de Tevenet se hicieron dueño y señores del choque y comenzaron a inquietar la portería del cuadro de La Isla. Y aunque las ocasiones de gol no llegaban, si había ese runrún de que los locales podrían desestabilizar el choque con brevedad.

Y lo hizo en el minuto 12. Y lo hizo por unas manos de las consideradas injustos. Y lo hizo desde el punto fatídico. Los isleños encontraban el precio de su racanería, el ir por debajo en el marcador. Hasta el minuto 24 no se acercaron los isleños por las inmediaciones de Iturbe. Y fue en una falta directa que lanzó Carlos León y que se estrelló en el lateral de la red.

El partido no decía prácticamente nada cuando llegó el segundo tanto del equipo colchonero. De nuevo la banda derecha de la defensa azulina, de nuevo la internada de Sergio Guerrero como Pedro por su casa, y de nuevo una asistencia a Diego Bri que, desde el punto de penalti libre de marca ponía el dos a cero y echaba un saco de arena a las posibilidades azulinas de puntuar.

Pero el fútbol encuentra partidos dentro de los partidos y éste dio un vuelco tremendo dos minutos después de encajar el segundo tanto los isleños. Aquino, sin duda alguna el jugador más determinante del cuadro azulino, encontró la respuesta en su testarazo de cabeza a un mejor centro de David Ramos. El gol daba alas al equipo isleño que buscó, sin encontrar, el tanto del empate antes de la finalización de la primera mitad, y eso que Ángel Sánchez hizo, en el 36’ una jugada maradoniana que no encontró la recompensa del gol. La primera mitad terminó con un susto en un remate de Boñar en el 43’.

Movió fichas el técnico almeriense en la segunda parte y dejó en la caseta a un desafortunado Xavi Estacio para dar entrada a Alfonso que ocupó plaza en el centro del campo en lugar de David Ramos que pasó al lateral.

Pareció que le dio resultado al equipo esta variación y en una magistral jugada, el equipo isleño demostró de lo que es capaz y le dio la vuelta al resultado anotando el recién entrado en el terreno de juego, Biabiany, el tanto del empate.

Pareció que el encuentro se decantaba del lado azulino, es más, tras el tanto, los isleños dominaron el partido y se respiraba la opción de conseguir la primera victoria lejos de sus aficionados, lo más lejos de la realidad.

Cuando todo hacía indicar que la remontada se terminaría de cumplimentar, llegó un saque de esquina del equipo colchonero, un remate con la espalda de Marcos y la mala suerte se volvió a apoderar de un conjunto isleño que no encuentra ni la dosis de fortuna en los momentos determinados.

Restaban diez minutos, más el descuento, para volver a remar hasta la orilla, pero los isleños, a pesar de poner a todos sus efectivos en la delantera con la entrada de Dani Selma y Gerard Oliva, no encontraron la manera de crear problemas a un Iturbe que veía pasar los minutos con la segunda victoria de la temporada en su bolsillo.

Y eso que Biabiany, en dos anticipaciones, volvió a ilusionar a la parroquia azulina, pero en ninguna de las dos estuvo afortunado el francés, en la primera porque no encontró en su centro a ningún compañero y en la segunda porque se cayó de maduro.

El tanto que significaba el cuarto del Atlético de Madrid B fue pura anécdota. Los isleños se encontraban, casi en su totalidad, en campo contrario, buscando la igualada, en el tiempo de descuento, y la calidad de los jóvenes madrileños se atesoró en un cuarto tanto que, otra vez, era excesivo castigo para un San Fernando ya metido en problemas.