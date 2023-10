El San Fernando, a refrendar su juego con resultados

El partido, que se jugará en Las Rozas , tendrá presencia de aficionados azulinos en las gradas y, no cabe la menor duda que hay un vínculo importante entre el filial colchonero y el equipo azulino en la persona de Canito, hombre muy arraigado al San Fernando que en la actualidad ejerce como uno de los máximos mandatarios en los escalafones inferiores del club de la capital, aunque su presencia en el partido no podrá ser posible al estar en Cuba abriendo una academia para el equipo madrileño.

Berenguel: "Ya tenemos identidad, ahora hay que lograr resultados"

El entrenador del equipo azulino comparecía ante los medios de comunicación y señalaba que "es un partido importante, muy importante, porque es un encuentro donde ya, de una vez por todas, tenemos que lograr cosechar puntos fuera de casa. El equipo ya ha encontrado la identidad, ya sabe a lo que juega y ahora va siendo la hora de sacar partido de ello. Nos medimos a un rival muy aguerrido, que está bien trabajado y que, al igual que a nosotros, no terminan de sacar adelante con resultado lo que ofrecen en el terreno de juego. Pienso que los jugadores están mentalizados de que la urgencia de conseguir puntos es importante y por ello, saben que este partido es especial para no venirnos de vacío. De lo que no cabe la menor duda es que todos los partidos de este grupo entrañan complicación y ante el Atlético de Madrid, independientemente de que si jugadores van al primer equipo o no, nos pondrá las cosas muy complicadas y difícil", señalaba el entrenador del cuadro de La Isla.