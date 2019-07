Juanmita, nuevo fichaje joven del Cádiz CF Virgili

El Cádiz CF Virgili ha cerrado la incorporación de Juan María Pérez Luque, conocido deportivamente como Juanmita. Este jugador actúa de ala-cierre y llega procedente del Géminis, que se proclamó campeón de grupo en la División de Honor juvenil de fútbol sala hace pocos meses. Fue el capitán de ese equipo.

Juanmita nació en Cádiz el 19 de febrero de 2000. Desde muy pequeño se inició en el fútbol sala, como jugador del Río San Pedro prebenjamín y posteriormente pasó al Fermín Salvochea hasta el primer año de benjamín. El segundo año de benjamín lo jugó en el Géminis y cuando fue infantil pasó al fútbol-11 para enrolarse en las filas del San Fernando CD. Ya desde cadete hasta su tercer año de juvenil regresó al Géminis, convirtiéndose en uno de los jugadores más importantes del cuadro gaditano.

"Soy jugador de equipo, fuerte físicamente y con mucha velocidad. Me considero comprometido y siempre dispuesto a ayudar y a aportar en pista todo lo que pueda". Así se define el nuevo jugador de la sección cadista, añadiendo que "juego de ala-cierre diestro, aunque le pego bien con la izquierda".

Para Juanmita, jugar en el Cádiz CF Virgili es "algo muy bonito. Jugar con el equipo de tu ciudad, en Segunda División B y con un proyecto tan atractivo, ha sido determinante para venir aquí. Me reencuentro con gente que conozco, con un gran cuerpo técnico y una directiva que ha apostado por mí".

Conoce a la perfección al técnico del equipo. "Nacho Juncal es una persona maravillosa que me ha ayudado mucho y me ha enseñado muchas cosas, tanto deportivas como fuera del deporte", recuerda el joven jugador, que apunta del técnico que "siendo cadete me convocó para jugar con la selección gaditana y cada vez que me ha entrenado me he ido empapando de todo lo que me enseñaba".

Juanmita tiene un sueño en esta nueva etapa en el Cádiz CF Virgili. "Quiero ascender con el equipo de mi ciudad, pero sobre todo me gustaría verlo dentro de poco en Primera División", concluye.