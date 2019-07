El Cádiz CF Virgili ha cerrado la incorporación del joven portero Juanmi Mateo, internacional sub’21 en fútbol playa que llega procedente del CD Géminis de fútbol sala. Ahora mismo se encuentra precisamente jugando un torneo con España en Budapest (Hungría).

Juan Manuel Mateo Massó nació en Cádiz el 17 de enero del año 2000. Jugó como infantil en la ADJ Domingo Savio y posteriormente ya pasó al CD Géminis, donde ha crecido como cadete y juvenil durante cinco temporadas, llegando a ser uno de los porteros destacados del grupo 8 de la División de Honor juvenil.

Juanmi Mateo tiene recuerdos para su etapa en el CD Géminis: "Se ha formado una gran familia tras tantos años y me quedo con esas personas que el club me ha regalado. Todo eso tiene más valor que cualquier título a nivel personal o colectivo. Donde más feliz he sido hasta el momento practicando el fútbol sala ha sido en el Géminis".

Para el joven guardameta gaditano, jugar en el Cádiz CF Virgili "supone un nuevo reto más en mi carrera y objetivos nuevos a los que hacer frente. Sin duda alguna, una oportunidad irrechazable que cualquiera al que le guste disfrutar al máximo de este deporte querría vivir".

El refuerzo del conjunto gaditano de Segunda División B considera que puede aportar "disciplina y constancia, que son principalmente los requisitos fundamentales en el deporte de este nivel. Estos dos últimos años en División de Honor Juvenil nacional me han ayudado mucho a madurar como portero e intentar tomar las mejores decisiones en pista. Si se trabaja, los resultados vendrán" y se define como un portero competitivo, ya que "siempre hay que querer más y más y nunca ser conformista con uno mismo".