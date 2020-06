El Jerez Industrial-Balón, el 12 de julio en Arcos

El Balón de Cádiz se enfrentará al Jerez Industrial por una plaza en la final del 'play-off' de ascenso a División de Honor el próximo 12 de julio a las nueve y media de la noche en el Antonio Barbadillo de Arcos, sede que ha escogido la Real Federación Andaluza de Fútbol para la disputa de la fase de ascenso en la provincia de Cádiz. Abrirán el 'play-off' exprés Puerto Real y Ubrique, el 11 de julio en el mismo escenario y hora.

La sede del Comité de Árbitros de la RFAF ha sido el lugar que ha acogido el sorteo de las distintas fases de ascenso. En lo concerniente a la Primera Andaluza gaditana, se anunció que el Antonio Barbadillo de Arcos acogerá tanto las dos semifinales como la final.

El presidente de la comisión gestora de la RFAF, Pablo Lozano, fue el encargado de extraer las bolas con los nombres de los equipos de las distintas fases de ascenso, aunque en el caso de la Primera Andaluza, al estar ya los emparejamientos confirmados, sólo se comunicó la hora, fecha y sede de los partidos.

De este modo, en el caso de la Primera Andaluza de Cádiz, el Puerto Real, líder de la clasificación en el momento del parón de la competición, abrirá la fase de ascenso enfrentándose al Ubrique, cuarto clasificado, encuentro que se jugará el sábado 11 de julio a las 21:30 horas en el estadio arcense. Un día después se verán las caras segundo y tercer clasificado, Jerez Industrial y Balón.

Los ganadores de ambas semifinales se enfrentarán el sábado 18 de julio, también a las 21:30 horas, y el vencedor de ese encuentro logrará el ascenso a División de Honor.

LOS AFICIONADOS Los partidos se podrán seguir en directo por la televisión de la RFAF y también por Onda Cádiz, ya que se disputarán a puerta cerrada

Tanto en cualquiera de las semifinales como en la final, el empate al término del encuentro favorece al equipo que haya ocupado mejor clasificación en la temporada regular. No obstante, la Andaluza de Fútbol aún no ha comunicado si al término de los 90 minutos de juego se tendría que jugar una prórroga. Hay que recordar que, en el caso de los 'play-off' de ascenso en las competiciones dependientes de la Española de Fútbol no hay prórroga al término de los 90 minutos, clasificándose o ascendiendo en su caso el equipo que mejor clasificación hubiera obtenido en la competición regular. Los partidos de la fase de ascenso serán retransmitidos por la televisión de la Andaluza de Fútbol (RFAFtv) y también por Onda Cádiz.

Por otro lado, el Balón está a la espera de saber cuándo y dónde los jugadores y el cuerpo técnico se someterán a los test necesarios antes de poder empezar a entrenar. Lo seguro es que las sesiones serán con la plantilla entera, evitándose empezar con pequeños grupos, y que los balonistas dispondrán de algo menos de un mes antes de disputar el 'play-off'.

Otra cuestión que afecta a este equipo histórico, que dirige Juanma Cruz, pasa por encontrar un campo en el que poder entrenar y preparar el asalto al ascenso, ya que por el momento las instalaciones de El Rosal están reservadas exclusivamente para el primer equipo del Cádiz CF.