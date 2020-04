El Puerto Real reclama el ascenso directo a División de Honor

Recientemente operado de una rodilla en la que le han puesto tres prótesis, el presidente del Puerto Real, Antonio Bohórquez, confiesa que el confinamiento le ha venido relativamente bien para la larga recuperación que tiene por delante "aunque preocupado por el futuro del fútbol regional".

A principios de temporada varios clubes (el Puerto Real, entre ellos) ya manifestaron su disgusto por el formato de ascenso en Primera Andaluza, pues no consideraban lógica una fase de ascenso en lugar de tener plazas directas, como ocurre en los grupos superiores e inferiores. No obtuvieron respuesta entonces por parte de la Real Federación Andaluza de Fútbol (RFAF).

La propuesta que presentó recientemente el Jerez Industrial para reestructurar la futura División de Honor Andaluza en cuatro grupos va secundada por el Puerto Real. "Con ella se reducirían costes de desplazamiento y desahogaría la Primera Andaluza. Nos dijeron que lo iban a valorar cuando pase toda esta situación", apunta Bohórquez. Más de medio centenar de clubes de toda Andalucía se han anexionado a la propuesta.

Los presidentes de los líderes de los grupos de Primera Andaluza de Sevilla, Huelva, Córdoba y Cádiz también se han puesto en contacto entre ellos. El Bollullos considera que se deben respetar las posiciones que tenían los equipos en la tabla la última jornada disputada (la del 8 de marzo) sin jugar ningún tipo de fase de ascenso, ya que así se evitaría exponer a los jugadores, que necesitarían de un tiempo preparatorio que lo retrasaría todo aún más. "Esa es la postura que yo defiendo, pues en estas categorías no disponemos de las infraestructuras ni los medios sanitarios como para hacerle un test a todos los jugadores antes y después de un partido", explica el mandamás verdiblanco.

"La RFAF tiene que ser lo más justa posible y, si no desciende nadie, lo lógico sería que ascendieran los cuatro primeros. Lo que no se debe permitir es un play-off de ningún tipo. Yo abogo por las dos líneas, ya que yo he fraguado y he sido parte interesada de la reestructuración de la División de Honor. Ya que no desciende nadie, veo una oportunidad para hacer el fútbol más justo, dividiendo dicha categoría en cuatro grupos, como planteamos a la Federación. Si no es posible, me alinearé con los campeones de los otros grupos de Primera Andaluza para defender nuestra situación de líderes", continúa. "Lo que está claro es que hacer una fase de ascenso en un campo neutral sería un suicidio y bastante hemos invertido para que el Puerto Real esté el primero, con todos los pagos al día, como para tirarlo todo en un solo partido", lamenta.

Aun así, las medidas propuestas por la RFEF solo aplican para Segunda B y Tercera, pero por extensión y gravedad caerán sobre las territoriales. Por lo que pueda pasar y "para que no sea siempre la Federación la que imponga sus medidas, yo ya estoy en contacto con un bufete de abogados de Puerto Real. Por eso considero que lo más justo es no hacernos jugar. Si no juegan los profesionales, que es precisamente los que mejores condiciones tienen, si no bajan ningún equipo sin más, ¿nos van a obligar a jugar una fase de ascenso a nosotros? Es irrisorio que no nos asciendan con la misma obviedad y sentido común con el que se han tomado las dos medidas anteriores", se pregunta el presidente del Puerto Real.

El máximo mandatario tiene claro que no se va a volver a jugar antes del 30 de junio. El presidente está en contacto continuo con el director técnico y entrenador, que le pone al día sobre lo que piensan los jugadores. "Ellos quieren, porque están convencidos de que van a ascender, pero lo que evidentemente no van a hacer es estar confinados en casa por no poder ir a trabajar y luego venir a jugar", explica Bohórquez.

Las cuentas del conjunto de La Villa están al día, pues se pagó hasta la última jornada en base a los conceptos habituales. "En el caso de subir se intentaría desde la junta directiva aprobar una gratificación especial por haber conseguido dos ascensos directos”, concluye el mandatario.