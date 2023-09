Ganar a un favorito, el reto del San Fernando

En el apartado deportivo, cabe destacar que existe una gran posibilidad de que el técnico almeriense, Berenguel, realice algún que otro cambio en el once inicial. De hecho el entrenador azulino ha recuperado para la causa a Nahuel Arroyo que todavía no ha tenido la oportunidad de debutar tras sufrir un esguince de tobillo en el último amistoso de la pretemporada. El extremo se vislumbra como titular por la banda izquierda.

No en vano, los de azul y blanco ya pusieron en serios apuros, siendo netamente superiores, al Ceuta en el debut liguero. Y el pasado domingo se hizo acreedor de sacar algo positivo en su visita al Nuevo Mirador y tras ponerse por delante en el marcador en la primera parte.

Sin duda alguna, los partidos ante el equipo cordobés son de un significado especial. Y los son porque los de La Isla, acompañados de los suyos, pondrán toda la carne en el asador para lograr lo que podría ser la primera victoria de la temporada. Iván Ania reflejaba, a la perfección la situación del San Fernando y comentaba que, al igual que tienen cero puntos, podrían tener 6, 4 o 2. No se equivocaba en sus palabras el nuevo entrenador del equipo cordobés, porque los isleños han hecho méritos, de sobra, para ya tener puntos en su casillero.

Berenguel: "Tenemos que dar continuidad a lo bueno que hemos ofrecido"

Héctor Berenguel, técnico azulino, comparecía ante los medios de comunicación y en la previa del choque señalaba que "es cierto que hemos hecho muchas cosas buenas para lograr algo positivo y no es menos cierto que hemos realizado momentos no tan buenos, pero únicamente nos queda quedarnos con lo bueno y darle amplitud a esos momentos donde el equipo ha sido lo que planteamos de él. Recibimos a un complicado rival, con una complicada plantilla, con un momento eufórico tras la victoria en Murcia, pero intentaremos buscar sus debilidades, para brindar a la afición un triunfo que se nos ha negado de manera injusta en los dos partidos disputados. Creo que el ambiente que rodea al partido es excepcional y no cabe duda de que nos hace falta, más que nunca el aliento desde las gradas", señalaba el entrenador del San Fernando CD.