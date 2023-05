El político que dice estar enamorado de su pueblo

Tiene 45 años, está casado y es padre de dos mellizas y un niño. Arquitecto especializado en Edificación y Urbanismo, Javier Ruiz Arana se encuentra en situación de excedencia en su plaza de director de Planeamiento de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Sanlúcar. Y es que desde hace ocho años tiene otra ocupación que también le encanta: es el alcalde de su pueblo, Rota.

Afiliado al PSOE desde 2007, colaboró en aquel mandato con el grupo municipal socialista en el Ayuntamiento roteño, fundamentalmente, en materia de Urbanismo. En 2011, fue segundo en la lista electoral encabezada por Encarnación Niño y salió elegido concejal. Tras cuatro años de edil en la oposición, lideró la candidatura socialista, que resultó ser la opción ganadora en los comicios de 2015. Ahí comenzó su etapa de alcalde, cargo que logró revalidar en las elecciones de 2019 con una considerable mayoría absoluta: el PSOE consiguió 12 de los 21 concejales de la Corporación local.

Estar en familia, leer, ver documentales sobre Historia o la evolución de las sociedades... en estos últimos cuatro años, precisamente desde poco después de aquella aplastante victoria electoral, ha sumado una nueva afición. “Empecé a hacer deporte en 2019 de una forma más intensa con compañeros. Corremos y nadamos. La verdad es que hemos cogido un ritmo importante. Estoy muy contento porque, además, me siento bien. Agradezco muchísimo la actividad deportiva. Me ha venido estupendo que tiraran de mí para empezar a ponerme en forma”, explica sobre esta curiosidad que actualiza su particular currículum de ocio con respecto a lo que nos contó en los pasados comicios.

De este mandato municipal hace, en general, un balance positivo, sin olvidar que “ha sido muy difícil, porque hemos tenido que afrontar situaciones muy complejas, como la pandemia y el alza de precios, que ha provocado que una gran cantidad de proyectos financiados con fondos europeos para ponerlos en marcha en estos años se hayan retrasado porque ha costado actualizar los precios y adaptarnos a la situación económica”. “La complejidad ha hecho que haya sido una legislatura dura, pero estamos satisfechos de haber podido sacar adelante muchas cosas”, asegura destacando también que “se ha hecho un trabajo muy bueno en los años de pandemia atendiendo a los comercios, la hostelería y las familias con dificultades”.

Con el objetivo de lograr un nuevo respaldo mayoritario el 28-M, explica que tiene, entre otras prioridades, “la diversificación económica de la ciudad mirando otras oportunidades que da la Base de Rota y el turismo”, “la puesta en marcha de políticas de viviendas más asequibles para revitalizar barrios de la localidad”, la ejecución del Plan Especial de Protección del Casco Histórico, la revisión del Plan General de Ordenación Urbana, la apertura de la nueva residencia de ancianos y el impulso de nuevas iniciativas de empleo y ocio para los jóvenes.

En estos días de campaña, en los que lleva por delante el lema “Rota enamora”, está “muy contento” con lo que percibe en la calle. “En los encuentros con distintos colectivos y en los actos públicos nos estamos viendo muy arropados por la gente, que está siendo muy cariñosa. En general, la gente traslada que está contenta con la gestión, que espera una nueva mayoría, que ve una Rota mucho mejor que la que había hace ocho años”.