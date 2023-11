Siento vergüenza por la reunión de ayer entre Santos Cerdán, secretario de organización de un partido de estado como el PSOE, con un fugado de la justicia española como Puigdemont. Rechazo tener que elegir entre Vox y la amnistía. No me gustan ninguno de los dos. Me repugna Vox, un partido racista, franquista, negacionista y machista. Me repugna la amnistía y el trato a favor de un delincuente como Puigdemont. Resulta incomprensible para mí un cambio radical de postura en un asunto central para las políticas de estado. En España ya no somos todos iguales ante la ley, depende de si nuestros votos son necesarios para una investidura.