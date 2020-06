La Federación del Extrarradio de Chiclana demanda nuevas fórmulas para el acceso a los servicios básicos

La Federación del Extrarradio, a través de su presidente, Joaquín González, ha hecho público un comunicado en el que se vuelve a insistir en la necesidad de buscar por parte de las administraciones competentes las fórmulas más viables para dotar de los servicios básicos al diseminado de la ciudad. En esta línea, dicho escrito demanda que, una vez "finalizado el Estado de Alarma debido a la Covid-19, se procede a entrar en la 'nueva normalidad', en la que los chiclaneros volvemos a nuestra realidad de siempre donde el Ayuntamiento, a pesar de tener tumbado nuevamente el PGOU, hace verdaderos méritos para que nuevamente lo normal sea lo extraordinario, no tener un Plan General desde 1986".

Asimismo, desde dicho colectivo siguen lamentando que "han sido muchos miles de euros invertidos del erario público y continúan ocasionando gastos que, al final, salen de los ingresos de todos los chiclaneros". "La cuestión no es baladí -continúa el presidente de la citada federación- porque sería motivo suficiente y razonado para presentar alguna dimisión, pero no sólo no se asumen responsabilidades, sino que se celebra como un éxito que una vivienda en suelo urbano no consolidado haya conseguido suministro de agua, de las 15.000 que lo necesitan en los últimos lustros".

Para dicho colectivo de propietarios del diseminado afectados por la regularización, resulta "paradójico" que los socios de gobierno del PSOE en la actual legislatura, IU, "declararan en las pasadas elecciones municipales como prioridades fundamentales el empleo y dotar de agua y alcantarillado a las familias chiclaneras, por lo que sobra cualquier comentario".

Desde la federación se estudia presentar alegaciones a la nueva ley urbanística que prepara la Junta de Andalucía

Al mismo tiempo, se preguntan desde la entidad vecinal si "continuará sin haber inversiones en sistemas generales, o si continuarán con las fuentes públicas, que suelen lavar conciencias aunque en la actualidad van en contra de las precauciones a tomar contra el coronavirus".

Ante tal situación, la federación anuncia que se ha solicitado por parte de diversas asociaciones y comunidades de propietarios reuniones con la Delegación municipal de Diseminado y Extrarradio, al considerarse en este sentido que "si ya hay un nuevo PGOU en proyecto, no se puede perder el tiempo y se debe de contar con todos los ciudadanos para 'coser' de una vez, urbanísticamente hablando, la ciudad, dejando de distinguir entre ciudadanos de primera y de segunda".

"Nuestro Ayuntamiento sigue anclado en el pasado y no quiere entender que existen más caminos para obtener los servicios básicos, ya que se pueden encontrar soluciones intermedias que ya han encontrado otros municipios y que serán de aplicación por ley", defienden.

Por último, el presidente del colectivo vecinal explica también que han mantenido una reciente vídeo conferencia con la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, un encuentro telemático en el que, según afirman, se les invitó a presentar las alegaciones oportunas al proyecto de la nueva ley urbanística autonómica, la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA), que se encuentra actualmente en tramitación.