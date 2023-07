Sebastián Yatra: «Vosotros sois la energía»

Se busca al culpable de que la temperatura de Concert Music Festival aumentara en el primer fin de semana de conciertos en Sancti Petri. El verano musical no ha hecho más que comenzar y ya las gotas de sudor van resbalando por cada poro de la piel; y no solo por las altas temperaturas, ya me entendéis. Antes de comenzar con el espectáculo, Sebastián Yatra ya había revolucionado el entorno de Sancti Petri. Sus fans hacían colas desde la noche anterior para poder estar más cerca de su ídolo, e incluso bromeó en sus redes sociales con algunas de sus seguidoras que se encontró por el camino.

El artista colombiano es un galán, un conquistador nato que sabe cómo conectar con su público y llegar a sus corazones. A golpe de cañones de humo, un cuerpo de baile asombroso y la sensualidad sobre el escenario que tanto le caracteriza, apareció Sebastián Yatra interpretando Pareja del año, haciendo temblar los cimientos de cualquier relación. Una vez que saludó a su público, continuó con su show poniéndose aún más sensual con SUTRA y dejándose llevar al ritmo de la canción con sus bailarinas con canciones como Por Perro.

Un total de cuatro impresionantes bailarines acompañaron al artista de Robarte un beso en canciones como Traicionera, no sin antes bromear con su público por verlos sentados. Aquí se vino a bailar y también a disfrutar. ¿Cuántas solteras había? El colombiano adivinaba que alguna que otra de sus fans Ya no tiene novio y no tuvo reparo en continuar con su cortejo a través de la música para seguir caldeando el ambiente al ritmo de las ráfagas de fuego y humo que salían del escenario a cada instante.

La locura ya se había desatado y no había vuelta atrás. Feliz «por ver aquí a la gente de Latinoamérica con sus banderas», agradeció a su público por acompañarlo esa noche. «Vosotros sois la energía» y es muy emocionante «estar noche tras noche en el camino que nos hacen vivir cada noche como la primera». Dejando a un lado el descaro y la sensualidad, Sebastián Yatra se armó de su guitarra y, más adelante de su piano, para convertir temas como Cristina, Un año, Vuelve y Devuélveme el corazón en los momentos más emotivos de la noche. Los corazones de sus fieles latían al ritmo de sus letras, iluminaban con las linternas de sus móviles la figura del artista y le guiaban por el camino del amor más puro.

Pero Yatra tenía ganas de fiesta y con Ojos Marrones se entregó a su público bajando del escenario y haciendo temblar los pilares de Concert Music Festival. De hecho, lo hizo hasta en tres ocasiones, enloqueciendo a sus fervientes fans. Desatando la euforia del momento y con ganas de más, continuó desplegando éxitos como Por fin te encontré, A partir de hoy y Runaway. El artista colombiano seguía bailando y repartiendo energía por cada poro de su piel, luciéndose frente a las "chicas ideales" que no habían querido perderse su apoteósico show.

Todo lo bueno se acaba y Sebastián Yatra volvió a dejarnos con ganas de más. Superando con creces el concierto de la anterior edición, el colombiano demostró una vez más quien es el rey de la pista y como un auténtico huracán sacó a una pareja del público para que lo acompañaran en el escenario. Dándoselas de Vagabundo bailó con ellos y con su público al ritmo de "na-na-na-na" este éxito del verano que comparte con Manuel Turizo y Beéle. Llegados hasta aquí hubo que "amarrarse los Tacones Rojos" para seguir bailando con Sebastián Yatra hasta el final.