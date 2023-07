Sebastián Yatra: "Mi imaginación es inagotable... A veces, me asusta"

Autor e intérprete de grandes éxitos como Robarte un beso, Traicionera, TBT, Chica ideal, Pareja del año o Tacones rojos, Sebastián Obando Giraldo (Medellín, 1994), más conocido como Sebastián Yatra, es uno de los artistas (multiplatino) del momento nominado 13 veces a los Latin Grammy y poseedor de dos de estas estatuillas. Entre sus compromisos con nuestra tierra, el colombiano destaca la actuación que el próximo 2 de julio celebra en Concert Music Festival Sancti Petri.

–No sé si es cierto que para un artista hispanoamericano o de raíces hispanoamericana, actuar por Andalucía es como estar un poquito más cerca de casa. ¿Lo siente así? ¿Hay cierto calorcito en el sur más parecido al de su tierra?

–¡Sí! En Andalucía el acento que tienen se siente como mas caribeño, todo el mundo es súper familiar, vas a las ciudades, a los pueblos y la gente esta en la calle gozando, bailando, celebrando. Hemos aprendido de ellos, y ellos de nosotros.

–No sé si su camino desembocará en lo divino, tal y como le augura su apellido artístico, pero, desde luego, al éxito ya ha llegado, ¿imaginó alguna vez las cifras de conciertos, de escuchas y las audiencias que concitan sus canciones?

–Creo que en la cabeza de uno todo es posible, y yo sí que me he llegado a imaginar muchas cosas. Tengo una imaginación inagotable..., a veces me asusta, pero le doy gracias a la vida pues muchos de esos sueños se han hecho realidad.

–Creo que con 12 años ya se preparaba para su cita con el destino. ¿Qué música se escuchaba en casa?

–Bueno, desde hace 16 años ya vengo preparándome mucho para ser cantante. Desde esa edad era mi sueño y sentía que si me esforzaba lo podía lograr. Yo escuchaba mucho la música que escuchaban mis papás: Silvio Rodríguez, Serrat, Alberto Plaza, Los Enanitos Verdes, Alex Ubago, Reik, Alejandro Fernández.

–¿Qué es lo más maravilloso de la música (y no le estoy preguntando por lo más maravilloso del éxito)? ¿Qué le hace sentir dedicarse a lo que se dedica?

–A mí me encanta la música porque cuando estoy creando una canción, estoy totalmente conectado con la vida. Cuando hago una canción que me gusta me emociono al escucharla, al compartirla, lo que me hace sentir no tiene precio.

–Su intuición, desde luego, no le falló al querer dedicarse a la música. De hecho, es usted el primer hispanoamericano en cantar en español una canción en los Oscar. ¿Cómo lo vivió? Y, por otro lado, ¿cuánto de bueno le han dado esas ‘Dos oruguitas’?

–Creo que el trabajo que he hecho a lo largo de los años, mis canciones, lo que represento como ser humano, nos ayudaron a abrirnos esa puerta. Les agradezco para siempre por haber creído en mí, no solo para cantar esta canción en la película sino también para cantarla en los Oscar.

–Salto al más inmediato presente, ‘Vagabundo’ se ha convertido en un éxito global en pocas semanas desde su lanzamiento. Es una canción para pasarlo bien ¿La ve como uno de los temas de este verano?

–Sí, esta canción es del verano y cada vez está creciendo más. Va muy bien en España, esta #1 en Shazam, y va muy bien en redes sociales. La gente que me encuentro me habla del “na, na, na, na”, y eso me parece súper bonito, era lo que me soñaba con esta canción. Es de mis canciones favoritas para este verano, y ojalá que la gente la siga haciendo suya.

–Lo hemos podido ver en la serie de la plataforma Netflix ‘Érase una vez... pero ya no’. ¿Cómo fue la experiencia? ¿Continuaría su carrera como actor, le apetecería?

–A mí me encantaría seguir actuando, vamos a ver que puertas se me abren. Esta serie me ayudó a conectar mucho con España.

–¿Habrá nuevo disco en 2023 o habrá que esperar al próximo año?

–Sí, toca esperar a 2024.