Qué hacer este fin de semana en Cádiz, San Fernando, Chiclana, Conil, Puerto Real y El Puerto: planazos navideños para los más pequeños y mayores
Parques navideños, cabalgatas de Papá Noel, mercados artesanales, actuaciones musicales, espectáculos y mucho más
Este fin de semana te lo ponemos fácil. Deja de buscar planes y toma nota de todo lo que podrás vivir desde este viernes 19 al domingo 21 de diciembre, antes de Nochebuena. Queremos que disfrutes de un fin de semana repleto de ilusión, alegría y, sobre todo, mucha magia en la provincia de Cádiz.
Los municipios gaditanos siguen celebrando estas fechas especiales con grandes actividades en su programación navideña. Así que, si este fin semana vas a estar en Cádiz, Chiclana, San Fernando, Puerto Real, El Puerto de Santa María o Conil, toma nota de todo lo que podrás hacer en estos municipios gaditanos hasta este domingo.
Cádiz
VIERNES 19 DE DICIEMBRE
- UNA NAVIDAD PARA CÁDIZ EN ANA ORANTES. Espectáculos, actividades y actuaciones infantiles. Plaza de Ana Orantes. Horario sin determinar
- EXPOSICIÓN DE CONJUNTO ESCULTÓRICO NIÑO JESÚS (GUATEMALA. SIGLO XVIII). DECORACIÓN ANDINA - Museo Las Cortes - 9:00 horas-18:00 horas
- EXHIBICIÓN DE UN NACIMIENTO DE TÍTERES CON PIEZAS DE LA ASOCIACIÓN LA TÍA NORICA - Museo del Títere - 10:00 horas-20:00 horas
- PLAYNAVIDAD. Exposición de muñecos PLAYMOBIL - Casa de la Juventud - Horario habitual (Lunes a viernes: 9:30 – 21:30. Sábados: 10:00 – 14:30)
- LA GRAN FÁBRICA DE LA ILUSIÓN. Pasaje de Papá Noel y Reyes Magos - Baluarte de La Candelaria - De 17:00 A 22:00 horas
- NAVIDAD EN LOS BARRIOS. “OHANA EN NAVIDAD EN EL BARRIO DE SAN SEVERIANO”. Animación y bailes con personajes de cuentos infantiles. Cañón de nieve. Talleres temáticos con temática de Cádiz. Photocall navideños Polar Express - Patio la Milagrosa - De 17:00 a 20:00 horas
- VILLANCICOS FLAMENCOS “CULTIVANDO EL ARTE” - Patio la Milagrosa - 20:00 horas
- EXPOSICIÓN DE BELENES. Del 5 de diciembre de 2025 al 4 de Enero de 2026. Consultar Guía de Nacimientos Navidad 2025
- ESPECTÁCULO DE LUZ EN LA PLAZA DE SAN JUAN DE DIOS. Pases diarios a las 19, 20 y 21 horas
- BELÉN MUNICIPAL. Lunes a viernes de 18:00 a 21:30 horas. Sábados y domingos: Mañanas de 11:30 a 14:00 horas -Tardes de 18:00 a 21:30 horas. Días 24 y 31 de 11:30 a 14:00 horas. Días 25 y 1 de enero cerrado.
- PARQUES NAVIDEÑOS. ATRACCIONES INFANTILES - Plaza de España y Plaza de San Antonio. Del 28 de noviembre al 18 de diciembre de 15:30 a 23:00 horas (diarios) y de 11:30 a 23:00 horas (festivos). Del 18 de diciembre al 7 de enero, de 11:30 a 23:00 horas. 24 y 31 de diciembre abiertos hasta las 18:00 horas.
- MERCADO DE ARTESANÍA. Del 28 de Noviembre de 2025 al 5 de Enero 2026. Plaza de la Catedral General: De 11:00 a 14:00 y de 17:30 a 21:30 horas. Día 24 y 31 de diciembre: De 11:00 a 19:00 horas. Día 25 de diciembre y 1 de enero: 17:30 a 22:00 horas. Día 5 de Enero: De 11:00 a 24:00 horas
SÁBADO 20 DE DICIEMBRE
- EXPOSICIÓN DE CONJUNTO ESCULTÓRICO NIÑO JESÚS (GUATEMALA. SIGLO XVIII). DECORACIÓN ANDINA - Museo Las Cortes - 9:00 horas-18:00 horas.
- EXHIBICIÓN DE UN NACIMIENTO DE TÍTERES CON PIEZAS DE LA ASOCIACIÓN LA TÍA NORICA - Museo del Títere - 10:00 horas-20:00 horas.
- PLAYNAVIDAD. Exposición de muñecos PLAYMOBIL - Casa de la Juventud - Horario habitual (Lunes a viernes: 9:30 – 21:30. Sábados: 10:00 – 14:30)
- LA GRAN FÁBRICA DE LA ILUSIÓN. Pasaje de Papá Noel y Reyes Magos - Baluarte de La Candelaria - De 17:00 A 22:00 horas.
- NAVIDAD EN LOS BARRIOS. “LA CATEDRAL DE CÁDIZ BRILLA EN NAVIDAD CON TUS ÍDOLOS POP”. Animación y bailes con personajes de cuentos infantiles. Cañón de nieve. Talleres temáticos con temática de Cádiz. Photocall navideños Polar Express. Plaza de la Catedral con Callejón de los Piratas. De 11:00 a 14:00 horas.
- VILLANCICOS FLAMENCOS “CORO HERMANDAD VIRGEN DEL ROCÍO” - Plaza de la Catedral - 13:00 horas.
- CONCIERTO EXTRAORDINARIO DE NAVIDAD. Orquesta y Coral de la Universidad de Cádiz - Gran Teatro Falla, Plaza Fragela - 20:00 horas. Espectáculo de pago.
- EXPOSICIÓN DE BELENES. Del 5 de diciembre de 2025 al 4 de Enero de 2026. Consultar Guía de Nacimientos Navidad 2025
- ESPECTÁCULO DE LUZ EN LA PLAZA DE SAN JUAN DE DIOS. Pases diarios a las 19, 20 y 21 horas
- BELÉN MUNICIPAL. Lunes a viernes de 18:00 a 21:30 horas. Sábados y domingos:Mañanas de 11:30 a 14:00 horas -Tardes de 18:00 a 21:30 horas. Días 24 y 31 de 11:30 a 14:00 horas. Días 25 y 1 de enero cerrado.
- PARQUES NAVIDEÑOS. ATRACCIONES INFANTILES - Plaza de España y Plaza de San Antonio. Del 28 de noviembre al 18 de diciembre de 15:30 a 23:00 horas (diarios) y de 11:30 a 23:00 horas (festivos). Del 18 de diciembre al 7 de enero, de 11:30 a 23:00 horas. 24 y 31 de diciembre abiertos hasta las 18:00 horas.
- MERCADO DE ARTESANÍA. Del 28 de Noviembre de 2025 al 5 de Enero 2026. Plaza de la Catedral General: De 11:00 a 14:00 y de 17:30 a 21:30 horas. Día 24 y 31 de diciembre: De 11:00 a 19:00 horas. Día 25 de diciembre y 1 de enero: 17:30 a 22:00 horas. Día 5 de Enero: De 11:00 a 24:00 horas
DOMINGO 21 DE DICIEMBRE
- EXPOSICIÓN DE CONJUNTO ESCULTÓRICO NIÑO JESÚS (GUATEMALA. SIGLO XVIII). DECORACIÓN ANDINA - Museo Las Cortes - 9:00 horas-18:00 horas
- EXHIBICIÓN DE UN NACIMIENTO DE TÍTERES CON PIEZAS DE LA ASOCIACIÓN LA TÍA NORICA - Museo del Títere - 10:00 horas-20:00 horas
- LA GRAN FÁBRICA DE LA ILUSIÓN. Pasaje de Papá Noel y Reyes Magos - Baluarte de La Candelaria - De 17:00 A 22:00 horas
- EXPOSICIÓN DE BELENES. Del 5 de diciembre de 2025 al 4 de Enero de 2026. Consultar Guía de Nacimientos Navidad 2025
- ESPECTÁCULO DE LUZ EN LA PLAZA DE SAN JUAN DE DIOS. Pases diarios a las 19, 20 y 21 horas
- BELÉN MUNICIPAL. Lunes a viernes de 18:00 a 21:30 horas. Sábados y domingos:Mañanas de 11:30 a 14:00 horas -Tardes de 18:00 a 21:30 horas. Días 24 y 31 de 11:30 a 14:00 horas. Días 25 y 1 de enero cerrado.
- PARQUES NAVIDEÑOS. ATRACCIONES INFANTILES - Plaza de España y Plaza de San Antonio. Del 28 de noviembre al 18 de diciembre de 15:30 a 23:00 horas (diarios) y de 11:30 a 23:00 horas (festivos). Del 18 de diciembre al 7 de enero, de 11:30 a 23:00 horas. 24 y 31 de diciembre abiertos hasta las 18:00 horas
- MERCADO DE ARTESANÍA. Del 28 de Noviembre de 2025 al 5 de Enero 2026. Plaza de la Catedral General: De 11:00 a 14:00 y de 17:30 a 21:30 horas. Día 24 y 31 de diciembre: De 11:00 a 19:00 horas. Día 25 de diciembre y 1 de enero: 17:30 a 22:00 horas. Día 5 de Enero: De 11:00 a 24:00 horas
Chiclana de la Frontera
VIERNES 19 DICIEMBRE
- 17:30 h - APERTURA VENTANA CALENDARIO ADVIENTO. Lugar: Plaza Mayor.
- 18:30 h - CABALGATA PAPÁ NOEL. SALIDA: Parque Huerta Rosario. LLEGADA: Ayuntamiento.
- 18:30 h-19:30 h-20:30 h - ESPECTÁCULO LUMÍNICO- MUSICAL. Lugar: Calle La Plaza.
- 20:30 h - CONCIERTO NAVIDAD CORAL POLIFÓNICA SANCTI PETRI. Lugar: Iglesia de San Juan Bautista.
- 20:30 h - X PREGÓN DE LOS REYES MAGOS. Lugar: Capilla de la soledad.
- 21:30 h - ZAMBOMBA. Lugar: Escenario Real en Plaza Mayor.
SÁBADO 20 DICIEMBRE
- De 17 a 20:30 h - INAUGURACIÓN CASA DE PAPÁ NOEL. Lugar: Plaza de las Bodegas.
- 17:30 h - APERTURA VENTANA CALENDARIO ADVIENTO. Lugar: Plaza Mayor.
- RUTA DE ZAMBOMBA NAVIDEÑA. Comienzo en Pza Andalucía y finalización en Escenario Real de Plaza Mayor.
- 18:30 h-19:30 h-20:30 h - ESPECTÁCULO LUMÍNICO- MUSICAL. Lugar: Calle La Plaza.
- 19:00 h - FRITADA DE TORTAS DE NOCHEBUENA. Lugar: Peña Flamenca Chiclanera-C/Luna s/n.
- 20:00 h - CONCIERTO DE NAVIDAD. Lugar: Teatro Moderno.
DOMINGO 21 DICIEMBRE
- 12:00 h - PANOLEADA MOTERA BENEFICA 2025 a beneficio de niños/ as en oncología. Lugar: Calle Fernando de Magallanes.
- De 12 a 13:30 h - RECOGIDA DE CARTAS EN LA CASA DE PAPÁ NOEL. Lugar: Plaza de las Bodegas.
- 13:00 h - MÚSICA EN NAVIDAD- Dúo Duhadas (Versiones variadas). Lugar: Calle Arroyuelo.
- 16:30 h - PAPÁ Y MAMÁ NOEL SOBRE EL RÍO IRO. Lugar: Río Iro.
- 17:30 h - APERTURA VENTANA CALENDARIO ADVIENTO. Lugar: Plaza Mayor.
- 18:30 h-19:30 h-20:30 h - ESPECTÁCULO LUMÍNICO- MUSICAL. Lugar: Calle La Plaza.
- 19:30 h - ACTUACIÓN COROS DE VILLANCICOS Y CAMPANILLEROS. Lugar: Plaza Jesús Nazareno.
PUERTO REAL
VIERNES 19 DE DICIEMBRE
- A las 18:00 h, en la Plaza de Jesús, actividades en el Calendario de Adviento
- A las 18:00 h, en la Plaza de Jesús. Visitas a la Casa de Papa Noel, hasta las 21:00 h
- A las 20:00 h, en el Teatro Principal, espectáculo navideño ‘Zambomband’, a cargo de la banda de música Pedro Álvarez Hidalgo, que estará acompañada por el coro de la Asociación de Belenistas Ángel Carlier y el grupo flamenco “Familia Vadillo”
- A las 22:30 h, en la Carpa instalada en la Plaza del Poeta Rafael Alberti, Gran Fiesta del Bigote, con la actuación del grupo La Jungla Band y DJ Nazaret.
SÁBADO 20 DE DICIEMBRE
- A las 11:00 h, en el Centro Cultural “Rosa Butler”, Taller de Dulces Navideños, con elaboración de polvorones de chocolate, roscos de vino y un cursillo infantil de galletas. Con la colaboración de la Asociación Gastronómica Cultural “Villa de Puerto Real”
- A las 12:00 h, en el Centro Cultural “San José”. Cuentacuentos Navideño, organizado por el Ateneo Literario de Artes y Ciencias de Puerto Real
- A las 18:00 h, en la Plaza de Jesús, actividades en el Calendario de Adviento
- A las 18:00 h, en la Plaza de Jesús. Visitas a la Casa de Papa Noel, hasta las 21:00 h
- A las 21:00 h, en la Plaza de Jesús. Concierto de música góspel, con la actuación de Gópel Córdoba.
DOMINGO 21 DE DICIEMBRE
- A las 18:00 h, en la Plaza de Jesús, actividades en el Calendario de Adviento.
- A las 19:00 h, en el Centro Cultural “Rosa Butler”: Cine Navideño en Familia.
El Puerto de Santa María
VIERNES 19 DE DICIEMBRE
- 17h a 20h | Casa Papa Noel (Plaza Toros)
- 17h a 20h | Sofá Simpson (Calle Vicario)
SÁBADO 20 DE DICIEMBRE
- 17h a 20h | Casa Papa Noel (Plaza Toros)
- 17h a 20h | Sofá Simpson (Calle Vicario)
- Horario por confirmar | Video Mapping (Plaza Peral)
DOMINGO 21 DICIEMBRE
- 12:00h | Concierto Infantil Banda Maestro Dueñas (Plaza del Castillo)
- 17h a 20h | Casa Papa Noel (Plaza Toros)
- Horario por confirmar | Video Mapping (Plaza Peral)
San Fernando
VIERNES 19 DE DICIEMBRE
- De 18.30 a 20.30 horas. Atrio del Ayuntamiento. Final del 35º Concurso Provincial de Villancicos Flamencos por Navidad que organiza la peña Chato de la Isla.
SÁBADO 20 DE DICIEMBRE
- De 16.30 a 19.30 horas. Plaza del Rey. Zambomba con las actuaciones de los grupos Jaleo y Compás, el coro Los Romeros y el coro La Fragua.
DOMINGO 21 DE DICIEMBRE
- De 12.30 a 13.00 horas. Plaza del Rey. Show infantil 'Las aventuras de Elfo Travieso'.
- 19.00 horas. Avenida Pery Junquera. Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Concierto a beneficio de la asociación Calor en la Noche.
Conil de la Frontera
VIERNES 19 DE DICIEMBRE
- 19:00 horas. Zambomba en la Bodega de ‘Mi Niño Manué’
- 21:00 horas. Zambomba grupo Esencia de Navidad en la Bodega
SÁBADO 20 DE DICIEMBRE – Gran Cabalgata de Papá Noel en el Campo
- 16:00 horas. Fiesta infantil sin música
- 17:00 horas. Salida de Papá Noel desde la Asociación de Vecinos Campo de Conil.
- 18:00 horas. Fiesta infantil con música
- 20:00 horas. Zambomba
- 21:30 horas. Zambomba Aroma Yerbabuena
