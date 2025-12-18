Así será la llegada de Papá Noel a Chiclana este fin de semana: habrá una cabalgata por sus calles y otra a remo por el río Iro

Nuevo fin de semana de actividades navideñas en Chiclana y, esta vez, con Papá Noel como protagonista indiscutible. Este municipio gaditano brilla en Navidad, con las numerosas actividades que se incluyen en su programación navideña 2025. Música en el centro, zambombas, calendarios de adviento gigantes, espectáculo lumínico-musical y mucha gastronomía típica por estas fechas, son algunas de las actividades que no podrás perderte.

Coincidiendo con la apertura, este viernes 19 de diciembre, de la Casa Mágica de la Navidad en la antigua discoteca ‘Los Ángeles’, los más pequeños podrán disfrutar la gran Cabalgata de Papá Noel a partir de las 18:30 horas. Un mágico recorrido por las calles de la localidad, donde se repartirá magia y mucha ilusión a partes iguales.

El itinerario de esta cabalgata incluye: salida desde el Parque Huerta del Rosario, Isabel II, Juan Carlos I, Carretera Medina, Ancha, Plaza de Andalucía, Puente de los Remedios, Alameda del Río, La Plaza, Mendaro, Plaza del Retortillo, Jesús Nazareno, Constitución y llegada al Ayuntamiento.

Una cabalgata náutica de Papá Noel

La Casa Mágica de la Navidad no será el único espacio donde podrás disfrutar de momentos especiales. Este sábado, 20 de diciembre, se inaugurará a las 17:00 horas, la Casa de Papá Noel en el centro de la localidad, exactamente en la plaza de Las Bodegas.

Y si tantas emociones no te han parecido suficiente, espera a descubrir todo lo que podrás vivir este domingo, 21 de diciembre. A las 12:00 horas habrá una Papanoelada Motera Benéfica con salida desde el Centro de Iniciativas Juveniles Box. Mientras que, por la tarde, a partir de las 16:00 horas, el Río Iro se llenará de magia con la Cabalgata Náutica de Papá Noel y Mamá Noel, que recorrerá a remo del Puente VII Centenario al Puente Nuestra Señora de los Remedios.