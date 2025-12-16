Los más pequeños vivirán seis días repletos de magia e ilusión en la Casa Mágica de la Navidad en Chiclana

El centro de Chiclana reparte ilusión a diario con las actividades navideñas programadas para este mes de diciembre y enero. Cada tarde, el espectáculo lumínico-musical llena de magia el centro de la localidad, así como la decoración navideña que invita a soñar. Mercados navideños, un calendario de adviento, el Belén Municipal, música en Navidad, zambombas, chocolatadas, nevada navideña, videomapping y mucho más.

De entre toda esa magia que se vive en el centro de la localidad, hay un lugar muy especial que regresa cada Navidad. Se trata de la Casa Mágica de la Navidad, que este año volverá a abrir sus puertas en la antigua discoteca Los Ángeles, situada en la calle Carmen Picazo. Este espacio navideño, que abrirá desde este viernes 19 y hasta el 24 de diciembre, está organizado por la Hermandad de Vera Cruz y El Carmen.

Seis días de ilusión en los que podrás vivir una experiencia diferente en un lugar donde podrás ver cómo es el trabajo diario de Papá Noel y sus elfos. El precio de la entrada es de 1 euro el donativo. En cuanto al horario de visita será de lunes a viernes, de 18:00 a 21:00 horas. Sábados y domingos de 11:00 a 13:30 y de 18:00 a 21:00 horas. Mientras que el 24 de diciembre será de 11:00 a 13:30 horas.

Programación fin de semana Chiclana

VIERNES 19 DICIEMBRE

17:30 h - APERTURA VENTANA CALENDARIO ADVIENTO. Lugar: Plaza Mayor.

18:30 h - CABALGATA PAPÁ NOEL. SALIDA: Parque Huerta Rosario. LLEGADA: Ayuntamiento.

SALIDA: Parque Huerta Rosario. LLEGADA: Ayuntamiento. 18:30 h-19:30 h-20:30 h - ESPECTÁCULO LUMÍNICO- MUSICAL . Lugar: Calle La Plaza.

. Lugar: Calle La Plaza. 20:30 h - CONCIERTO NAVIDAD CORAL POLIFÓNICA SANCTI PETRI . Lugar: Iglesia de San Juan Bautista.

. Lugar: Iglesia de San Juan Bautista. 20:30 h - X PREGÓN DE LOS REYES MAGOS. Lugar: Capilla de la soledad.

21:30 h - ZAMBOMBA. Lugar: Escenario Real en Plaza Mayor.

SÁBADO 20 DICIEMBRE

De 17 a 20:30 h - INAUGURACIÓN CASA DE PAPÁ NOEL . Lugar: Plaza de las Bodegas.

. Lugar: Plaza de las Bodegas. 17:30 h - APERTURA VENTANA CALENDARIO ADVIENTO. Lugar: Plaza Mayor.

RUTA DE ZAMBOMBA NAVIDEÑA . Comienzo en Pza Andalucía y finalización en Escenario Real de Plaza Mayor.

Comienzo en Pza Andalucía y finalización en Escenario Real de Plaza Mayor. 18:30 h-19:30 h-20:30 h - ESPECTÁCULO LUMÍNICO- MUSICAL . Lugar: Calle La Plaza.

. Lugar: Calle La Plaza. 19:00 h - FRITADA DE TORTAS DE NOCHEBUENA. Lugar: Peña Flamenca Chiclanera-C/Luna s/n.

20:00 h - CONCIERTO DE NAVIDAD. Lugar: Teatro Moderno.

DOMINGO 21 DICIEMBRE