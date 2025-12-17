Este es el Belén Viviente que Pueblos Mágicos de España recomienda visitar en Cádiz: “Un pueblo entero se convierte en Judea por un día”

No hay nada como vivir una experiencia en directo en un lugar mágico como lo es Bornos. Este pueblo de Cádiz, integrado en la Red Pueblos Mágicos de España, celebrará este fin de semana una tradición viva desde los años 60. Así lo ha anunciado en su web la propia Asociación que ayuda a los municipios a poner en valor sus recursos.

Este sábado, 20 de diciembre, antes de las 16:00 horas, la pedanía de Coto de Bornos (Cádiz) se transforma para acoger uno de los belenes vivientes más antiguos y emocionantes de Andalucía. Cerca de 900 vecinos participan en una recreación espectacular que te transportará más de dos mil años atrás, en un recorrido de más de treinta escenas cargadas de emoción, historia, aromas y sabor.

Todo el pueblo late al ritmo de la Judea antigua: herreros, carpinteros, lavanderas, soldados romanos, el mercado... hasta la llegada de los Reyes Magos a caballo. Una experiencia teatral y comunitaria que ha pasado de abuelos a nietos durante más de seis décadas. Cada escena cobra vida gracias a sus vecinos: un pueblo que representa su historia con emoción y orgullo.

Fin de semana mágico en Bornos

El que fuera el pueblo más mágico de Andalucía 2025 tiene mucho más que ofrecer para disfrutar de un fin de semana especial. Visitar el Belén Viviente es solo el principio, pues este pueblo blanco de Cádiz te espera con sus vistas al embalse, el majestuoso Castillo-Palacio de los Ribera y un casco histórico lleno de encanto.

En esta recomendación de Pueblos Mágicos de España, la Asociación también destaca la gastronomía local, donde son imprescindibles los platos de cuchara, abajao de espárragos del campo, pestiños, mistela o los roscos de anís, entre otras especialidades típicas de la localidad. Sin duda alguna, tradición y sabor en estado puro.