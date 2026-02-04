Este restaurante de Cádiz celebrará San Valentín con un menú muy especial: una experiencia gastronómica que viaja por el deseo y la tradición

Llega el mes de febrero y con él los planes más románticos. Nada mejor que celebrar el amor saboreando un delicioso y exquisito menú con tu persona favorita. Como cada año, el restaurante Ettu, situado en el interior del Hotel OLOM, sabe cómo cuidar los paladares más refinados y ha diseñado un menú para conquistar aún más el corazón de los enamorados.

Este año la propuesta gastronómica rendirá homenaje a la novela romántica ‘Como agua para chocolate’, escrita por la autora mexicana Laura Esquivel. Haciendo un guiño a las raíces mexicanas de la literatura, pero a través de la comida, tal y como lo hacía la protagonista de la novela.

Así que, coincidiendo este año con el Carnaval de Cádiz, este menú degustación especial de enamorados estará disponible durante dos fines de semana: los días 6, 7 y 8 de febrero; y los días 13, 14 y 15 de febrero, para que los comensales puedan saborearlo con más calma.

Desde el restaurante señalan que este menú “está concebido como un recorrido culinario y un homenaje al libro 'Como agua para chocolate'. A través de sus pases, el menú viaja por la emoción, el deseo, la memoria y la tradición, usando la gastronomía como lenguaje para contar una historia, igual que hace la novela”.

Esta propuesta gastronómica “juega con lo bello y lo amargo del amor, con platos que evocan escenas, símbolos y sensaciones del libro, reinterpretados desde nuestra cocina y con producto de temporada. Es un menú pensado para compartir, sentir y dejarse llevar, donde el fuego, el tiempo y la emoción tienen un papel protagonista”, añaden.

Esta romántica experiencia tiene un precio de 130 euros por pareja, incluyendo el maridaje de vinos. Se ofrecerá exclusivamente en las fechas indicadas y bajo reserva previa a través de la web o llamando al teléfono 956920193.

Menú para enamorados Ettu