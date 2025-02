Siete restaurantes en Cádiz para saborear el amor a bocados en San Valentín

Si aún no has reservado mesa para disfrutar de una romántica velada con tu pareja ¿a qué esperas? Los restaurantes de Cádiz han sacado su artillería pesada para ofrecer para este San Valentín un menú especial para celebrar el amor. Y para festejarlo con la persona que más quieres no hay nada como disfrutar de una romántica velada en algunos de estos restaurantes y completarlo con un paseo por la Tacita de Plata.

La ciudad de Cádiz ofrece una gran variedad de restaurantes con ambiente íntimo, con una carta innovadora, pero sin perder ese toque tradicional de la gastronomía gaditana. A continuación, te presentamos una selección, siguiendo algunas recomendaciones de Cosas de Comé, de los restaurantes que han diseñado un menú especial para la ocasión.

Burlesque

Hasta el 16 de febrero podrás celebrar el amor con este menú, acompañado de actuaciones y un ambiente íntimo. Ofrecen una copa de cava de bienvenida y como entrantes tienen la ensaladilla crujiente con langostinos salvaje, huevo frito y arena de salicornia; flor de alcachofa a la brasa, yema curada y panceta ibérica; brioche de cojonudo de chorizo ibérico, crema agria, cebolla caramelizada y huevo. Como plato principal abanico ibérico con láminas de jamón, patatas y salsa de Pedro Ximénez. La guinda del pastel es la tarta árabe que sirven como postre. El precio es de 36 euros por persona.

El Faro de Cádiz

Elegido entre los 100 más icónicos del mundo por Taste Atlas Awards, este restaurante de Cádiz es uno de los imprescindibles de la ciudad de Cádiz. Llevan 61 años celebrando el amor de la mejor manera que saben hacerlo, ofreciendo los mejores platos a la mesa. Así que este San Valentín no te lo pienses y disfruta hasta el 14 de febrero del menú que han diseñado para la ocasión. Entrantes para compartir: patatas aliñadas con melva; paté de cabracho con mahonesa y tostaditas de pan; dados de atún rojo marinados ligeramente picantes con sésamo tostado y salicornia. De individual no pueden faltar las tortillitas de camarones; lomo de lubina tostado; abanico de cerdo ibérico a la sartén, jugo de carne y crema de calabaza asada. Para compartir el postre disfrutarás del bizcocho de chocolate templado, helado de vainilla y toffee. El precio por pareja es de 83 euros.

La Despensa

Este restaurante cercano a la playa de Santa María del Mar también ha diseñado un menú especial disponible hasta el 16 de febrero, para que celebres San Valentín. Con una copa de cava de bienvenida, le siguen platos como paté de cabracho con sus tostitas; rollitos de pasta brick rellenos de queso y puerros con salsa de Pedro Ximénez; pulpo con cremoso de patatas y aceite de pimentón de la vera y abanico ibérico con rulo de cabra y cebolla caramelizada. En cuanto al postre, déjate endulzar con canolo relleno de dos chocolates. El precio del menú es de 36 euros por comensal.

La Marea

Esta taberna de playa con pescadería propia y vistas al mar también ofrece un menú de San Valentín para los días 14 y 15 de febrero. Así que si quieres celebrar el amor en este restaurante y disfrutar de una experiencia gastronómica inolvidable toma nota de todo lo que ofrece su menú especial. Con una copa de espumoso a modo de bienvenida, el viaje culinario comienza con entrantes para compartir como gambas blancas cocidas; tortita de sashimi de atún rojo salvaje de almadraba; lingote de paté de bogavante; taco de camarones fritos con pico de gallo y salsa kimchi; y crema de galeras con daditos de pan fritos. Como plato individual a elegir ofrecen media dorada de estero a la brasa o presa de paleta ibérica a la brasa con patatas Deluxe y chimichurri. En cuanto al postre podrás disfrutar de un tocino de cielo con helado de leche merengada.

Musalima

Este restaurante del paseo marítimo de Cádiz también ha diseñado un menú especial hasta el 16 de febrero. Por un precio de 65 euros por persona, con bebidas, y de 55 euros sin bebidas, encontrarás para compartir patata Miller con magret de pato y salsa hoisin; gallo frito en Panko con arroz de sushi y salsa teriyaki; pasta corta Calamarata a la carbonara con guanciale y Pecorino; y solomillo de ternera a la robata al PX. De postre un corazón de mousse de mango y fresa y para finalizar un cóctel de mango romántico.

Puro Negro

También en el paseo marítimo de Cádiz podrás encontrar este creativo restaurante que ofrece un menú de San Valentín hasta el 16 de febrero. Comenzando con una copa de cava de bienvenida, pasarás a los entrantes como tomate cremoso de foie sobre tierra de canela y sus tostitas; croquetas del chef super crujientes; y brioche relleno de pulled pork. Como plato principal a elegir el abanico ibérico a la brasa con patatas a la mantequilla y mojo verde; o raviolis de salmón con salsa a los 3 quesos. De postre tarta de queso con Nutella. El precio del menú es de 36 euros por comensal.

Ettu

El restaurante de cocina de origen situado en la plaza de la Catedral de Cádiz ofrece el Menú Astarté este 14 de febrero. Un lugar donde el tiempo parece detenerse y cuyo menú, inspirado en la diosa fenicia Astarté, te hará viajar en el tiempo. Como aperitivo ofrecen un viaje de ida y vuelta ‘Frida Kahlo’; un tartar de atún con gazpachuelo de estragón y mostaza ‘El callejón del duende’; de pescado, rape a la brasa, americana de gamba roja y rosas ‘La Bella y la Bestia’; el plato de carne es un carré de cordero, puré de manzana y miel ‘Adán y Eva’; y de postre calabaza de mango y coco ‘La cenicienta’. La guinda del pastel será en la terraza Aleph Coktail Bar disfrutando del cocktail Veneno y Verona ‘Romeo y Julieta’ creado por Susana Gordillo. El precio del menú es de 150 euros por pareja, con maridaje incluido.