Este es el nuevo restaurante que abrirá en Los Caños de Meca: un viaje gastronómico a Marruecos y Oriente Medio frente al Atlántico

El Jardín de Madreselva se sitúa en el hotel Madreselva, a unos 50 metros de la playa de Los Caños de Meca

La historia también se saborea, y si no lo crees tendrás que visitar El Jardín de Madreselva, el nuevo restaurante que inaugurará el Grupo Califa de Vejer el próximo domingo, 1 de febrero, en su hotel situado en Los Caños de Meca; abierto al público y para sus huéspedes. Este nuevo concepto se remonta a hace más de 3.000 años, cuando los fenicios llegaron a la costa gaditana desde el Mediterráneo oriental trayendo una manera de vivir basada en el viaje, el intercambio, la hospitalidad y la comida compartida.

Aquellas rutas que unían Tiro, Sidón y el actual Líbano con el sur de la Península Ibérica transportaban especias, aceite, trigo, legumbres y saberes culinarios que hoy reconocemos en las cocinas de Marruecos y Oriente Medio. En este sentido, la carta de El Jardín de Madreselva bebe de ese legado antiguo y lo trae al presente, reinterpretándolo desde Andalucía con una mirada fresca, relajada y contemporánea. Una cocina pensada para compartir, celebrar y dejar que el tiempo pase sin prisa. Un viaje que empezó hace siglos y que hoy se detiene aquí, muy cerca de Cabo Trafalgar.

"Con El Jardín de Madreselva queríamos crear un restaurante abierto, donde cualquiera pueda venir a comer bien y sentirse a gusto, esté o no alojado en el hotel", explica James Stuart, CEO del Grupo Califa. "Es una cocina pensada para disfrutar sin prisas y para conectar con la historia de este lugar, que siempre ha sido punto de encuentro entre culturas. Traemos el espíritu del Jardín del Califa a Los Caños de Meca, pero con una energía más relajada, muy ligada al entorno natural de Los Caños".

El Jardín de Madreselva recoge así la esencia y el saber hacer de su restaurante matriz, uno de los grandes referentes gastronómicos de la provincia de Cádiz, y lo traslada a un nuevo contexto donde el entorno, la cercanía del mar y una cocina pensada para disfrutar marcan el carácter del lugar. El restaurante abrirá todos los días de 14:00 a 21:00 horas (con cocina ininterrumpida), excepto los martes que permanecerá cerrado. El teléfono de reservas es el 647 713 608.

Su carta, un oasis de fusión cultural

La propuesta gastronómica ha sido creada por el mismo equipo que ha convertido El Jardín del Califa en un destino imprescindible. De ahí hereda el amor por el producto, el equilibrio en el uso de las especias y una mirada abierta a las cocinas de Andalucía, el Mediterráneo y Oriente Medio. La carta ofrece opciones para todos los gustos y momentos del día: platos healthy, recetas vegetarianas, carnes, pescado, bowls, meriendas y una original selección de cócteles pensada para alargar la sobremesa sin prisas.

Entre los entrantes destacan sopas reconfortantes como la Sopa Meca de lentejas y verduras o la sopa de pollo con limón y jengibre, junto a una cuidada selección de mezze donde no faltan el hummus, el babaganoush, el kibbe vegetariano o el halloumi al grill con higos caramelizados.

Las ensaladas y bowls refuerzan el carácter fresco y contemporáneo de la propuesta, con platos como el tabulé de quinoa con hierbas y albaricoque, el Bowl Califa o el Bowl Fez con falafel y verduras asadas. La carta se completa con keftas, sartenes de pescado y marisco, y platos para compartir como el pollo entero asado con limones a la damasquina o el pescado entero guisado lentamente con especias y verduras.

La sección de postres prolonga el viaje con una propuesta dulce compuesta de pastelitos árabes artesanales y otros postres caseros que harán las delicias de los más golosos.

La carta de vinos acompaña la propuesta gastronómica con un recorrido coherente y bien equilibrado, donde conviven referencias locales de Cádiz y Vejer con etiquetas nacionales e internacionales cuidadosamente seleccionadas.

Las meriendas encuentran su propio espacio en El Jardín de Madreselva, con una propuesta pensada para disfrutar a cualquier hora de la tarde. Tés y cafés y dulces artesanales se acompañan de una carta de cócteles y combinados creada para alargar la sobremesa.