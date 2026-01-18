Es uno de los mejores restaurantes de la costa de Cádiz donde comer atún de almadraba y estará temporalmente en la Dehesa de Montenmedio en Vejer

La excelencia hípica no solo será la protagonista del Andalucía Sunshine Tour que se celebrará hasta el 22 de marzo en la Dehesa de Montenmedio de Vejer. El circuito hípico más grande de Europa reunirá a 1.200 jinetes de todo el mundo y a 3.600 caballos a partir de este fin de semana y, para estar a la altura de esta élite deportiva, la gastronomía no podría faltar.

Para ello, nace un nuevo concepto, El Campero Montenmedio, el primer restaurante efímero de El Campero en el Circuito Hípico del Sol. Este templo gastronómico, donde el atún rojo de almadraba es santo y seña, estará presente en el XXXII Andalucía Sunshine Tour 2026 que se celebra en la Dehesa de Montenmedio, una finca de 500 hectáreas en Vejer de la Frontera.

En este entorno único, nace el primer restaurante efímero de El Campero, que cuenta con dos Soles de Repsol y está recomendado por la Guía Michelín. Desde el establecimiento han anunciado esta nueva propuesta efímera que tendrá lugar “en un entorno único” y “donde Barbate se expresa a través del atún rojo, la cocina almadrabera y el respeto absoluto al producto”. Un nuevo concepto donde disfrutar de la mejor gastronomía y de la élite de la hípica hasta el 22 de marzo, previa reserva en la web.

La Guía Michelin lo clasifica como "un gran templo gastronómico" y donde "casi todo gira en torno al majestuoso atún tojo de almadraba". Sobre el restaurante que El Campero tiene en Barbate detallan que "dispone de un magnífico bar de tapas y un elegante comedor interior, donde te darán a escoger entre el servicio a la carta (no faltan sabrosos guisos, arroces y pescados al peso) y un gran menú degustación, denominado El Susurro de los Atunes, que te permite probar las diferentes partes o cortes del emblemático túnido. ¡También dispone de una terraza exterior muy bien acondicionada!".