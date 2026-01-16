Este pequeño pueblo de Cádiz celebrará el décimo aniversario del Barbadillo Jazz Vejer: Antílopez dará este viernes el pistoletazo de salida al ciclo de conciertos

Si hay un pueblo que suena a jazz ese es Vejer de la Frontera. Este pequeño pueblo de La Janda celebrará el décimo aniversario del Barbadillo Jazz Vejer, con un ciclo extraordinario de conciertos que marcará un año especialmente significativo para este festival vejeriego.

Diez años repletos de éxitos, en el que este festival se ha consagrado como uno de los proyectos culturales más consolidados del panorama musical en la provincia de Cádiz. El nuevo ciclo de conciertos por este décimo aniversario se desarrollará una programación especial entre los meses de enero y abril, como antesala de la edición principal de este festival que será en junio.

Este programa conmemorativo reunirá a artistas estrechamente vinculados a la historia del Barbadillo Jazz Vejer y ofrecerá un recorrido por distintos lenguajes musicales, siempre bajo el paraguas del jazz y del espíritu que ha definido al festival desde sus inicios.

Artistas confirmados

El ciclo se inaugura este viernes, 16 de enero, con el concierto del dúo Antílopez, que hará parada en Vejer dentro de la que será su última gira antes de despedirse definitivamente de los escenarios, en una cita cargada de simbolismo. Al día siguiente, el sábado 17 de enero, subirá al escenario el cantautor portuense Javier Ruibal, una de las figuras más reconocidas de la música de autor en el panorama nacional.

La programación continuará el 31 de enero con Clara Montes, artista destacada por su personal combinación de flamenco, canción de autor y música popular. El 14 de marzo será el turno de José Luis Jaén, que presentará su proyecto ‘Entre Triana y La Habana’, un diálogo musical entre el flamenco y los sonidos cubanos.

El ciclo continuará el 28 de marzo, con la formación sevillana O Sister! ofrecerá su propuesta inspirada en el swing y las armonías de las décadas de los años 20 y 30. El broche final a este ciclo previo llegará el 25 de abril con Antónimo, que presentará su nuevo trabajo discográfico, ‘Libélulas’.

Música y visitas guiadas en el casco histórico de Vejer

Al margen de este festival, pero siguiendo con la línea de la celebración de este décimo aniversario, el casco histórico de Vejer también sonará a jazz. Coincidiendo con las fechas de los conciertos principales, establecimientos como La Tetería del Califa y 4 Tapas, acogerán actuaciones de pequeño formato y sesiones de DJ, ampliando la programación y llevando la música a otros rincones de la localidad.

Asimismo, los sábados en los que se celebren conciertos, a las 12:00 horas, se desarrollarán las visitas guiadas y cantadas ‘Vejer de Leyendas’, a cargo de Marimantas, una iniciativa que fusiona patrimonio, historia y música para ofrecer una experiencia diferente a vecinos y visitantes.