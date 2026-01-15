El circuito hípico más grande de Europa se celebrará a 15 minutos en coche de Vejer: reunirá a 1.200 jinetes de todo el mundo y 3.600 caballos

La temporada hípica arranca este jueves, 15 de enero, en la Dehesa de Montenmedio, un espacio ideal a tan solo 5 kilómetros de Vejer, que vuelve a convertirse en el epicentro del deporte ecuestre internacional. Estas instalaciones acogerán el Andalucía Sunshine Tour, una nueva edición que arranca repleta de alicientes, importantes novedades y un programa deportivo de primer nivel que volverá a situar a Dehesa Montenmedio en el centro del panorama hípico internacional.

Durante nueve semanas, hasta el 22 de marzo, el decano de los circuitos españoles —con más de 30 años de historia— se convertirá en el gran punto de encuentro del Salto de Obstáculos mundial. Se espera la participación de más de 1.200 jinetes procedentes de 50 países y alrededor de 3.600 caballos, cifras que confirman la excelente salud de un circuito que no ha dejado de crecer, edición tras edición. El programa deportivo volverá a ser uno de sus grandes sellos de identidad: 700 pruebas y 2,5 millones de euros en premios, en unas instalaciones que siguen mejorando para ofrecer las máximas comodidades tanto a jinetes como a caballos.

Como es habitual, el circuito arrancará con el Andalucía Pre-Sunshine Tour, con dos semanas previas de competición: una primera de categoría CSI2* y una segunda CSI3*, que se disputarán del 15 al 25 de enero y servirán para calentar motores antes del XXXII Andalucía Sunshine Tour, que se desarrollará a lo largo de siete semanas, del 3 de febrero al 22 de marzo. De ellas, seis serán de cuatro estrellas y una de dos estrellas, configurando un programa abierto a jinetes de todos los niveles.

Novedades en esta nueva edición 2026

La edición 2026 llegará además con una gran novedad: dos Grandes Premios “Invitational”, que se disputarán en la tercera y la séptima semana, aportando un plus atractivo al calendario de competición. No faltarán tampoco las tradicionales pruebas de caballos jóvenes, con finales en la tercera y séptima semana, ni el CSIO de jinetes menores, que se disputará del 12 al 15 de marzo en el marco de la sexta semana, con pruebas de Infantiles, Juveniles y Jóvenes Jinetes. Este CSIO de menores es el único que se disputará en España, y servirá para comenzar la preparación de los equipos españoles de estas categorías para el Campeonato de Europa, además de ser clasificatorio para este mismo.

El peso internacional del circuito también se refleja en el número de pruebas puntuables de ranking FEI, siendo cinco las que se disputarán durante el Pre-Sunshine Tour y 36 en el Andalucía Sunshine Tour. Otro de los grandes reclamos de esta edición será el prestigioso plantel de jefes de pista, con algunos de los nombres más destacados del circuito internacional. Entre ellos figura el alemán Frank Rothenberger, jefe de pista del próximo Campeonato del Mundo, junto a Grégory Bodo, Leopoldo Palacios, Uliano Vezzani o Louis Konickx, garantía de recorridos del máximo nivel técnico y deportivo.

La Doma Clásica a nivel internacional volverá también a tener su espacio en el programa, del 17 al 22 de marzo, coincidiendo con la última semana del circuito y reforzando el carácter multidisciplinar del evento.

El circuito más antiguo de España

Durante la presentación oficial del acto, la directora del evento, Teresa Blázquez, destacó que “Montenmedio es un espacio ideal para preparar la temporada hípica, tanto por la variedad de sus instalaciones como por el programa deportivo del circuito”, y concluyó invitando a todos los aficionados a la hípica a acudir y disfrutar de la competición.

“Contamos con unas instalaciones magníficas, muy amplias y con numerosas opciones para disfrutar de este deporte. Hay pruebas de todos los niveles, incluso de ponis para los más pequeños. Además, disponemos de varios restaurantes y cafeterías, una zona comercial, amplias áreas de aparcamiento y un entorno natural excepcional. Es una pequeña ciudad dedicada al caballo, a la que todos estáis invitados y donde se puede disfrutar de un fantástico día en familia”, señaló Teresa.

El XXXII Andalucía Sunshine Tour prevé la creación de unos 250 empleos directos, unos 1.200 indirectos, un impacto económico de unos 60 millones de euros en la provincia en los sectores de la hostelería y el turismo, así como una promoción internacional de la provincia ante los millones de espectadores que la organización espera que seguirán en esta 32 edición (la audiencia del año pasado se estima en 71 millones de espectadores). Esta competición es una “ventana abierta” para mostrar la provincia al mundo y mostrar “lo mejor que tenemos al exterior”, en palabras de la presidenta de la Diputación, Almudena Martínez.

“Es un privilegio” acoger en la provincia “este evento de excepción y de calidad; la decana de las competiciones ecuestres en España”, ha recordado, y que “además de un intenso programa deportivo supone un impulso tanto para el turismo como para la economía de La Janda y la provincia”, ha recalcado.