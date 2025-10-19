La mayor instalación hípica de Europa está en Vejer y es la sede del deporte ecuestre internacional este otoño

Imagen de archivo de una de las ediciones en la mayor instalación hípica de Europa

La Dehesa de Montenmedio vuelve a convertirse en el epicentro del deporte ecuestre internacional, un enclave natural único en la comarca de La Janda. Hasta el 2 de noviembre se desarrollará el V Andalucía October Tour 2025, una de las citas más destacadas del circuito internacional de hípica, organizada por el Sunshine Tour en las instalaciones de este complejo.

Según informa Turismo de Vejer, “665 caballos y más de 300 jinetes participarán en esta edición, con una destacada representación internacional: España (159 caballos), Irlanda (72), Alemania (39), Gran Bretaña (36). Además de competidores de Estados Unidos, Bélgica, Suecia, Portugal y Suiza, con una veintena de caballos cada uno”. Todas las pruebas las podrás consultar en este enlace.

Durante este fin de semana se disputarán tres importantes pruebas, antes de la esperada Copa de Naciones 3*, que tendrá lugar la próxima semana con la participación de 19 equipos internacionales. Como gran cierre, la última semana el público podrá disfrutar del CSI4*, colofón perfecto para un intenso y espectacular "Andalucía October Tour".

De manera que, todas aquellas personas que amen este deporte podrán acceder de manera libre y gratuita a las instalaciones de la Dehesa de Montenmedio, ubicadas a tan solo 5 km del núcleo urbano de Vejer. Además, el recinto cuenta con amplia zona comercial, varios establecimientos de restauración, village con marcas especializadas, estacionamiento gratuito y servicios de alto nivel para participantes y visitantes.

Un evento que reúne jinetes y amazonas de élite

Durante más de cinco semanas se celebrarán los Campeonatos de España de Doma Clásica y Saltos en distintas categorías, y tres semanas de competición internacional que incluirán CSIYH*, CSI2*, CSI3*, CSIO3* y CSI4*, con un total de 12 pruebas puntuables para el ranking mundial de la FEI y más de 245.000 euros en premios en una sola semana.

El evento reúne a jinetes y amazonas de élite en unas instalaciones de primer nivel: más de 60 hectáreas para entrenamiento, 13 pistas de competición y entrenamiento con superficie “all weather”, 7 pistas de hierba, un nuevo restaurante VIP, más de 1.300 boxes permanentes y la pista cubierta desmontable más grande del mundo. El Sunshine Tour es un referente internacional en el salto ecuestre y una oportunidad única para disfrutar de este deporte en un entorno natural excepcional en la provincia de Cádiz.