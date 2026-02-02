El plan más romántico por San Valentín en la costa de Cádiz: noche de velas, música en directo y una cena con menú exquisito frente al mar

Llega febrero y con él florecen los planes más románticos. El 14 de febrero es un día marcado en el calendario para celebrar el amor por San Valentín, así que toma nota de uno de los planes románticos que podrás disfrutar en esta fecha en uno de los rincones con más encanto de Chiclana de la Frontera.

El Cuartel del Mar, el espacio gastronómico y cultural situado junto a la Torre del Puerco, vuelve a celebrar uno de sus eventos más especiales: las Noches en Vela(s). Esta mágica experiencia es ya un imprescindible de su calendario de eventos, gracias a la velada musical y gastronómica de categoría que se celebra en su patio interior y salón.

El próximo sábado, 14 de febrero, podrás sorprender a tu pareja con este romántico plan en este antiguo Cuartel de la Guerra de Civil rehabilitado en este encantador restaurante a frente al Atlántico. Cientos de velas iluminarán este espacio, creando un ambiente acogedor y romántico, acompañado de la música en directo y, posteriormente, de la mejor gastronomía diseñada por el chef Manuel Berganza.

La velada incluirá 50 minutos de concierto al aire libre, ambientado por la tenue y cálida luz de los cientos de velas que iluminarán el recinto, antes de continuar con un menú exclusivo para la ocasión. Una experiencia única e inolvidable para disfrutarla en pareja, previa reserva y por un precio de 50 euros por persona.

Así es su menú de San Valentín