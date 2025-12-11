La noche más navideña de El Cuartel del Mar: música en directo, un exclusivo menú y centenares de velas iluminarán el patio de este restaurante de Chiclana

El plan perfecto para estas fiestas lo podrás encontrar en El Cuartel del Mar, una antigua casa cuartel rehabilitada en Chiclana de la Frontera, que durante el mes de diciembre cuenta con una programación especial de Navidad. Uno de los eventos más esperados será las Noches en Vela(s), que se celebrará el próximo viernes, 19 de diciembre.

Azotea Grupo ha presentado esta nueva edición, mucho más navideña, en la que centenares de velas iluminarán el patio de este icónico restaurante a orillas del Atlántico, frente a la playa de La Barrosa. Para esta ocasión, los asistentes podrán disfrutar de la música en vivo con los grandes clásicos de estas fechas y la gastronomía del chef ejecutivo, Manuel Berganza, que se fusionarán en un entorno mágico.

Esta experiencia tan mágica y, a la vez, navideña, comenzará a las 21:00 horas, e incluye un concierto en directo. Para la ocasión, el chef ha diseñado un menú que comenzará con cóctel de bienvenida The Other Hugo –elaborado con cerveza Heineken licor de flor de saúco y espuma ligera de menta & limón de Siracusa–, seguido de una selección de entrantes para compartir que incluyen Pretzel crujiente con steak tartar de salchichón ibérico, Tomate rosa de Conil aliñado con AOVE y escamas de sal y Choco frito a la andaluza con mahonesa de adobo. Como plato principal, se servirá Carrillera de ternera glaseada con puré de apionabo y trufa, y para cerrar la experiencia, los comensales disfrutarán de un Coulant de chocolate y chantilly.

Con Noches en Vela(s), El Cuartel del Mar vuelve a posicionarse como un referente en la oferta cultural y gastronómica en la costa de Cádiz, ofreciendo un plan exclusivo para quienes buscan una noche diferente, cargada de emoción y belleza en un enclave privilegiado. El precio completo de la experiencia es de 50 euros e incluye tanto el concierto como el menú especial. Las reservas pueden realizarse a través en El Cuartel del Mar.