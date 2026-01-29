Febrero con 'F' de felicidad: estas son las experiencias más mágicas que podrás vivir en El Cuartel del Mar

Tras haberse un tomado un pequeño respiro durante el mes de enero, la programación cultural de El Cuartel del Mar regresa con fuerza para disfrutar de numerosos planes en un entorno privilegiado como este. Este espacio gastronómico–cultural, situado junto a la Torre del Puerco, en Chiclana, es un antiguo cuartel de la Guardia Civil del siglo XIX totalmente renovado que conquista a todo aquel que lo visita.

Sus dorados atardeceres desde la ‘Azotea de las Espátulas’, sus vistas a la playa de La Barrosa y su patio interior donde refugiarse de la brisa del mar, hacen de este espacio un lugar único para disfrutar de planes diferentes. Estos espacios se unen a su restaurante, que cuenta con un Solete de Repsol, cuya carta está diseñada por el chef Manuel Berganza, con platos suculentos e imprescindibles como la Burrata y tomate rosa de Conil, las coquinas abiertas con Fino Chiclanero y ajo o el atún encebollado al estilo tradicional, que representan la gastronomía gaditana a través del producto con elaboraciones clásicas.

Más que un restaurante, El Cuartel del Mar se ha convertido en un refugio para los que quieren disfrutar de momentos de calma, bienestar y ocio frente al mar. Ya sea para contemplar las maravillosas vistas desde su azotea o terraza, disfrutar de un concierto o saborear su gastronomía. Así que, para disfrutes del mes de febrero a otro ritmo, déjate llevar por todo lo que ofrece su nueva programación.

Programación de febrero en El Cuartel del Mar

Hasta el 5 de febrero. Exposición ‘Camino hacia la destrucción’ . Atila Fekete.

. Atila Fekete. Del 8 de febrero al 4 de marzo. Exposición Jurriën Van Berkum . Inauguración a las 19:00 horas. Aforo limitado – entrada gratuita.

. Inauguración a las 19:00 horas. Aforo limitado – entrada gratuita. Sábado 14 de febrero a partir de las 21:00 horas. Noches en Vela(s) . Aforo limitado

. Aforo limitado Jueves 19 de febrero de 18:00 a 19:30 horas. Taller Arquitectura de Bienestar . Taller gratuito – reserva previa.

. Taller gratuito – reserva previa. Jueves 26 de febrero de 18:00 a 19:30 horas. Taller Yin Yoga. Información y reservas en el teléfono 625229446.

Información y reservas en el teléfono 625229446. Sábado 28 de febrero a partir de las 17:15 horas. Concierto Miriam Carrasco. Entrada gratuita – aforo limitado.

Noches en Vela(S)

Uno de los eventos más destacados de su programación para el mes de febrero es su primera edición de Noches en Vela(s) de 2026. Coincide con el Día de los Enamorados, el 14 de febrero, por lo que podrás disfrutar de una velada muy romántica a la luz de las velas, y acompañado de música y la mejor gastronomía.

Podrás celebrar San Valentín en El Cuartel del Mar, en un entorno mágico e iluminado por la luz de miles de velas, con tu persona favorita. La Noche en Vela(S) de este próximo 14 de febrero incluirá 50 minutos de concierto al aire libre, que darán paso a la velada gastronómica en los salones. La experiencia incluye un menú exclusivo pensado para acompañar la música y la velada, bajo el sello del chef Manuel Berganza. El precio de esta experiencia es de 50 euros por persona, previa reserva.

El menú incluye cóctel de bienvenida: The Other Hugo (Heineken, flor de saúco, espuma de menta & limón de Siracusa). Para compartir croquetas de jamón, Steak tartar de lomo de vaca madurado y encurtidos y Burrata con tarta de pimientos. De segundo: Bacalao confitado y puntalette cremoso. Y para rematar en el postre: Tarta tibia de almendra y cítricos, helado de nata fresca.