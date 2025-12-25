Los pueblos mágicos de Cádiz donde perderse en Navidad: calma, naturaleza y alejados del turismo

Hay rincones muy especiales en la provincia de Cádiz y tan mágicos como son estas fechas navideñas. Chipiona, Bornos, Zahara de los Atunes, Villaluenga del Rosario y Alcalá de los Gazules, van mucho más allá estas navidades, pues su carácter rural rodeado de naturaleza y alejados del turismo en estas fechas los hace aún más especiales. Lugares con encanto, cercanos al mar pero también a la montaña donde disfrutar de la desconexión que tanto necesitas por estas fechas.

Chipiona

Es el primer pueblo de Cádiz que se incorporó a la Red Pueblos Mágicos de España. Un rincón dorado, bañado por el turquesa de sus aguas y el encanto de un auténtico pueblo de costa. En esta villa marinera se encuentra el Santuario de Regla, donde se encuentra la patrona de Chipiona, y otros edificios religiosos de interés como la iglesia de Nuestra Señora de la O, la capilla del Cristo de la Misericordia y el sanatorio de Santa Clara. Otro de sus emblemas es el Faro, considerado el más alto de España, el tercero de Europa y el quinto del mundo, con 69 metros de altura y 322 escalones.

Su programación navideña para estos días incluye:

24 de diciembre: Nueva edición de “Navidad Joven – Emrameta” a las 17:00 h.

27 de diciembre: Actuación de “Banda Pop/Rock Caballero’s” a las 19:00 h en la calle Víctor Pradera.

2 de enero: “Cartera Real” a las 17:30 h en la Plaza de Andalucía.

3 de enero: “Navidad Joven” con Los Peta Z y Los Pica Pica.

5 de enero: Día de los Reyes Magos con entrega de llaves de la ciudad a Sus Majestades a las 12:00 h en la plaza de Andalucía, y la Cabalgata a partir de las 18:00 h. La programación concluirá esa noche con la Adoración al Niño de Dios alrededor de las 22:00 h en la plaza de Andalucía.

Bornos

Elegido en 2025 como el pueblo más mágico de Andalucía. Bornos está declarado Conjunto Histórico gracias a sus edificios de arquitectura civil y de su castillo Palacio de los Ribera. Aquí se encuentran las casas señoriales de la Cilla (siglo VII-XVIII) y de los Ordóñez (siglo XVIII) y el Colegio y Hospital de la Sangre. En Bornos también podrás encontrar la iglesia parroquial de Santo Domingo de Guzmán, la ermita del Calvario, el convento del Corpus Christi y el monasterio de los Jerónimos, ambos del siglo XVI. Al igual que en la mayoría de los pueblos de Cádiz, los romanos dejaron también su huella en este pueblo serrano.

Martes 23 de diciembre (hasta el día 28). Inauguración de la Plaza de la Navidad. Plaza Alcalde José González

Sábado 27 de diciembre. IX Bornos Cup . Estadio Municipal Luis Vega. De 9:00 a 20:00 horas. Cartero Real en Bornos. Pasacalles a las 16:00 horas y entrega de cartas a las 17:00 horas en la Casa Hermandad Jesús Nazareno. Pre-uvas en Bar Azuquita y Amore Café (Los Amarillos). 16:00 horas. Pre-uvas en Plaza Alcalde José González. 20:00 horas.

. Estadio Municipal Luis Vega. De 9:00 a 20:00 horas. Cartero Real en Bornos. Pasacalles a las 16:00 horas y entrega de cartas a las 17:00 horas en la Casa Hermandad Jesús Nazareno. Pre-uvas en Bar Azuquita y Amore Café (Los Amarillos). 16:00 horas. Pre-uvas en Plaza Alcalde José González. 20:00 horas. Domingo 28 de diciembre. Cartero Real y Buñuelada popular. Plaza de la Iglesia de Coto de Bornos. 16:00 horas.

Plaza de la Iglesia de Coto de Bornos. 16:00 horas. Viernes 2 y sábado 3 de enero. Tecnificiación de fútbol en Navidad. Campo de fútbol de Coto de Bornos

Sábado 3 de enero. Maratón de Fútbol Sala (días 3 y 4) Pabellón Municipal. Gala ‘Balón de Oro’. IES El Convento. 20:00 horas. Pasacalles del Heraldo Real y visita de la Casa de SS. MM. los Reyes Magos de Oriente. 11:00 horas. Salida: Ermita del Calvario. Ubicación de la Casa: Castillo Palacio de los Ribera.

Lunes 5 de enero - Coto de Bornos. Photo-call. Plaza de la Iglesia. 16:00 horas. Cabalgata de los Reyes Magos de Oriente. Plaza de la Iglesia. 17:00 horas. Roscón de Reyes con chocolate. Asociación de Vecinos Cantarranas.

Lunes 5 de enero - Bornos. Cabalgata de los Reyes Magos de Oriente. Salida desde el Convento del Corpus Christi. 17:00 horas. Photo-call al finalizar la cabalgata. IES El Convento.

Villaluenga del Rosario

Se trata del pueblo más pequeño de la provincia, que cuenta con unos 450 habitantes. Fue premiado por la Red de Pueblos Mágicos de España por la preservación y puesta en valor de la Cabra Payoya. Este queso es el producto estrella de este pueblo y es promocionado gracias al Museo del Queso y a la Feria del Queso celebrada anualmente. Sus casas y estrechas calles se funden con la roca y entre sus monumentos encontramos las iglesias de San Miguel y del Salvador, las ermitas de San Gregorio y del Calvario, el Ayuntamiento, la fuente del Acueducto y la plaza de toros más antigua de la provincia, datada en el siglo XVIII. Además, este pueblo de Cádiz se llevó el reconocimiento por tener el cementerio más bello de España.

Programación de Navidad:

Viernes 26 de diciembre. A las 17:00 horas cine infantil; a las 18:40 horas cine juvenil. Lugar: Punto vuela.

Sábado 27 de diciembre. Viaje a Juvelandia. Lugar: Jerez.

Miércoles 31 de diciembre. A las 24:00 horas. Noche Vieja. Entrega de las 12 uvas y copa de Champán. Lugar: plaza de la Alameda. A continuación, Fiesta Cotillón Fin de Año en la Caseta Municipal con DJ. Entrada gratis y Bolsa de Cotillón.

Lunes 5 de enero. A las 17:30 horas. Salida Cabalgata Reyes desde la Caseta Municipal con pasacalles de la patrulla canina. A las 20:00 horas. Entrega de juguetes por los Reyes Magos. Lugar: caseta municipal.

Zahara de los Atunes

Zahara de los Atunes es magia en su conjunto y ha adquirido este reconocimiento por la calidad de los servicios turísticos que presta y la conservación de sus enclaves naturales. Su gastronomía, basada en el atún rojo de almadraba, ha sido otro de los motivos para ganar el sello de calidad. Cuenta con el antiguo Palacio de Pilas y la iglesia Nuestra Señora del Carmen. Entre sus aguas está encallado el viejo vapor inglés Gladiator que puede verse cuando baja la marea. Además, otro de sus atractivos es la playa de Atlanterra, donde se encuentra el Búnker. Si durante estas fechas navideñas lo visitas deberás saber que este 28 de diciembre habrá una excursión a Juvelandia, previa inscripción al teléfono 627885601. El lunes 29 de diciembre a las 18:30 horas un concierto de Navidad de la Coral Polifónica Sancti Petri en la Iglesia del Carmen y una Fiesta Preuvas el 30 de diciembre a partir de las 17:00 horas. Fiesta de fin de año con la música de Dj Faly para despedir 2025.

Alcalá de los Gazules

Ha sido elegido el pueblo más mágico de Andalucía 2026. En pleno Parque Natural de Los Alcornocales, este pequeño pueblo gaditano es un lugar de ensueño rodeado de naturaleza. Esta Navidad no te pierdas todos estos planes: