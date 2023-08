Cinco ideas para disfrutar al máximo de la playa El Palmar

Una de las playas más atractivas de la costa de Cádiz es, sin lugar a dudas, El Palmar. Este enclave salvaje pertenece a Vejer de la Frontera, uno de los pueblos más bonitos de Cádiz. Hasta este punto se desplazan a diario miles de visitantes dispuestos a dejarse llevar por los encantos de esta playa considerada la meca del surf en Cádiz.

El Palmar se extiende entre Conil y Los Caños de Meca, y para poder llegar tendrás que aprender a leer las señales que te llevarán hasta este paraíso. En este maravilloso lugar se dan cita los amantes de las olas para disfrutar del mejor swell de la costa gaditana. Aunque no solo es una playa pensada para surfistas, aquí se dan cita todo tipo de visitantes que buscan saborear la gastronomía de su zona y disfrutar de actuaciones en directo en los diferentes locales de ocio que se extienden por este paraje costero. Si tienes pensado visitar El Palmar estas son algunas ideas que te ofrecemos desde Cadizfornia.

Ruta en bici

Si eres de los que le gusta el turismo activo y practicar deporte, te ofrecemos una ruta maravillosa que te llevará hasta este mágico enclave. El carril bici comienza en Conil y se extiende hasta Los Caños de Meca, aunque te aconsejamos desviarte hacia El Palmar para descubrir la belleza de este lugar con tanto encanto. Este tramo pertenece a una de las etapas de Eurovelo 8 en Cádiz y es uno de los más destacados, ya que discurre en paralelo a la carretera A-2233, junto a las playas de El Palmar y Zahora, hasta los Caños de Meca. Este agradable y ameno carril bici es muy cómodo de realizar y te conducirá hasta una de las mejores playas de Cádiz.

Surf en El Palmar

Si la ruta en bici solo ha supuesto un paseo para ti y te has quedado con ganas de más, no hay nada mejor que refrescarse en el mar. Tras una intensa ruta en bici para llegar a El Palmar, te recomendamos elegir una de las escuelas de surf de la zona para iniciarte en este deporte o simplemente disfrutar de algunas olas si ya tienes experiencia. No puedes visitar una de las mejores playas de Cádiz para hacer surf sin probar la adrenalina que te aportan sus perfectas olas.

Cortijo El Cartero

Tras una jornada mañanera de deportes y después de haber surfeado las mejores olas toca reponer fuerzas. Existen numerosos restaurantes en la zona donde deleitarte de los mejores sabores de la gastronomía de la zona. Sin embargo, recomendamos el Cortijo El Cartero ya que es uno de los puntos de encuentro de los amantes de las olas. En este local podrás escuchar música en directo, además de probar la amplia selección de tapas y tomarte una cerveza fría después de subirte de la playa. Es un lugar ideal para desayunos, almuerzo, tardeos y cenas para pasar gran parte del día con amigos y familia.

De compras por el mercadillo artesanal

A lo largo de la playa El Palmar podrás descubrir las escuelas y tiendas de surf que ofrecen material deportivo y la moda más surfera. Además de estas tiendas, encontrarás un mercadillo de espíritu surfero llamado El Mercado Atlántico El Palmar, siendo uno de los más atractivos de la provincia de Cádiz. Aquí podrás comprar ropa de estilo surfero, bisutería, cuero y artículos originales para que puedas llevarte de tu visita un recuerdo especial. Cada año repiten ubicación y podrás disfrutar de este mercado artesanal donde cada verano artistas y artesanos comparten sus creaciones más originales.

Bailar hasta el atardecer

Como colofón a un intenso día en El Palmar y para que completes todas las experiencias, te recomendamos disfrutar del mejor ambiente durante el atardecer. Las puestas de sol son un auténtico espectáculo y para despedir el día no hay mejor plan que dejarse llevar por la música en directo que ofrecen los chiringuitos y pubs de la zona. Papaya Playa, Buenavida, El Pico de la Ola, El Dorado, Dídô o La Torre El Palmar, son algunos templos del ocio y del disfrute para poner fin a un maravilloso día en una de las playas con más encanto de Cádiz. No te olvides de pedir un cóctel o una copa para brindar por la magia que regala este rincón gaditano.