La espectacular fotografía de este pueblo de Cádiz que ha ganado el concurso 'Yo soy La Janda'

La provincia de Cádiz cuenta con rincones tan maravillosos que no es nada difícil conseguir fotografías sorprendentes. A lo largo y ancho de la provincia encontrarás lugares tan especiales que te será misión imposible no tomarte tu tiempo para fotografiarlos. Las redes sociales se han convertido en el escaparate ideal para compartir las imágenes más espectaculares de playas, pueblos, montes, miradores, calles, etc.

Conocedores de estos encantos, se ha llevado a cabo el IV Concurso Fotográfico 'Yo Soy La Janda', una iniciativa de la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de La Janda dentro del proyecto "Dipuactiva 2023" y financiado por la Diputación de Cádiz. Con este certamen se buscaba destacar los encantos de la comarca de La Janda a través de un objetivo.

El ganador del concurso ha sido Pedro A. Jiménez Gómez, autor de una espectacular fotografía en la que puede verse el precioso pueblo de Alcalá de Los Gazules a vista de pájaro y rodeado de nubes. El autor de la fotografía es vecino de este municipio gaditano y participó en el concurso con esta preciosa imagen tomada en la localidad.

Juzguen ustedes mismos. Es una imagen que habla por sí sola, destacando la belleza de este enclave gaditano que se encuentra rodeado de naturaleza. De hecho, Alcalá de Los Gazules se ubica en el Parque Natural de Los Alcornocales, el cual se caracteriza por poseer el bosque de alcornoques más extenso de España y uno de los más grandes del mundo. Además de esta característica, este lugar se considera el único bosque subtropical de Europa y, por tanto, la última selva europea.

Alcalá de los Gazules, declarado Conjunto Histórico, es un precioso pueblo con calles empinadas y encaladas que desembocan en grandes plazas. Tal y como se puede apreciar en la fotografía ganadora, este pueblo de Cádiz se encuentra rodeado de naturaleza gracias a su ubicación en el Parque Natural de Los Alcornocales, por lo que fomenta que se practiquen actividades de turismo activo como senderismo, ciclismo o paseos a caballos, entre otras actividades. También merece la pena recorrer la Sierra del Aljibe para subir a su pico más alto y subir El Picacho, ya que muy cerca del pueblo se encuentra el área recreativa.