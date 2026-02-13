Todo lo que debes saber para disfrutar del Carnaval de Cádiz, San Fernando y Chiclana este fin de semana: horarios, actuaciones y degustaciones gastronómicas

Los municipios de Cádiz están a punto de volver a llenarse de color, papelillos y serpentinas con motivo del Carnaval. Si el tiempo lo permite, vecinos y visitantes podrán disfrutar de un ambiente mágico en el que la tradición y la cultura irán de la mano.

Cada año, el carnaval va cobrando más importancia en el resto de los municipios, no solo en Cádiz, así que, si este fin de semana quieres disfrutar de planes carnavalescos y llenarte de alegría por unos días, toma nota de todo lo que te ofrecerá la Tacita de Plata, San Fernando y Chiclana en esta primera toma de contacto con el carnaval.

Cádiz

En la ciudad madre, la maestra de ceremonias del carnaval, cuya fiesta está declarada de Interés Turístico Internacional, se espera una amplia programación de actuaciones y diversos actos oficiales hasta el 22 de febrero. Una programación que dará el pistoletazo de salida tras la Gran Final del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) 2026 en el Gran Teatro Falla que tendrá lugar este viernes, 13 de febrero a partir de las 20:00 horas.

SÁBADO 14 DE FEBRERO

13:00 – 18:00 h. Juegos infantiles con temática pirata en la plaza Ana Orantes.

13:00 h. Carrusel de coros por diferentes plazas de la ciudad.

13:30 h - 19:00 h. Itinerario Coro Los Matarratas. Lugar/recorrido: Plocia → Plaza San Juan de Dios → Av. 4 de diciembre → Plaza Las Nieves → Plaza del Cañón → Feduchy → Plaza Palillero → Montañés → Plaza Candelaria. 13:30 h - 19:00 h. Itinerario Coro Los Gipsy Kay. Lugar/recorrido: Plaza Catedral → Pelota → San Juan de Dios → Plocia → Santo Domingo.

Lugar/recorrido: Plocia → Plaza San Juan de Dios → Av. 4 de diciembre → Plaza Las Nieves → Plaza del Cañón → Feduchy → Plaza Palillero → Montañés → Plaza Candelaria. 13:30 h - 19:00 h. Itinerario Coro Los Gipsy Kay. Lugar/recorrido: Plaza Catedral → Pelota → San Juan de Dios → Plocia → Santo Domingo. 14:00 h. Batalla de coplas con agrupaciones semifinalistas en plazas de Catedral, San Francisco, Mercado Central y Palillero.

20:30 h. Pregón oficial en San Antonio a cargo de Manu Sánchez

22:00 h. Gran Gala del Carnaval en el Teatro Falla.

22:30 h. Noche de Carnaval en la calle con actuaciones de los primeros premios del COAC en La Viña, San Antonio y San Francisco.

DOMINGO 15 DE FEBRERO

12:00 – 16:00 h. Carnavalópolis: la ciudad del Carnaval en plaza Ana Orantes (actividades infantiles).

12:00 a 15:00 h . “Coloretes, Glitter y Fantasía” (Pintacaras y maquillaje con temática de Carnaval) en la Casa del Carnaval (C/Marqués del Real Tesoro, 15, 17)

(Pintacaras y maquillaje con temática de Carnaval) en la Casa del Carnaval (C/Marqués del Real Tesoro, 15, 17) 13:00 h. Batalla de coplas juveniles en Paseo Marítimo.

13:00 h. Carruseles de coros . A partir de las 13:00 h. Carrusel 1 de coros: Café Puerto América; A pico y pala; Los Mentirosos; Al Lío; Las Mil Maravillas; La Ciudad perfecta; Los Caletarios; La Carnicería; ¿Qué pechá de paja!; El Sindicato; Los Matarratas. Lugar: Plaza de Abastos / Mercado Central. A partir de las 13:00 h. Carrusel 2 de coros: La Esencia; Al Garete; ADN; Tu Muralla; El Reino de los Cielos; La Marinera; Las Gladitanas; La Viña del Mar; Los Gipsy Kay; La Perla de Cádiz. Lugar: Plaza de Mina.

. A partir de las 13:00 h. Carrusel 1 de coros: Café Puerto América; A pico y pala; Los Mentirosos; Al Lío; Las Mil Maravillas; La Ciudad perfecta; Los Caletarios; La Carnicería; ¿Qué pechá de paja!; El Sindicato; Los Matarratas. Lugar: A partir de las 13:00 h. Carrusel 2 de coros: La Esencia; Al Garete; ADN; Tu Muralla; El Reino de los Cielos; La Marinera; Las Gladitanas; La Viña del Mar; Los Gipsy Kay; La Perla de Cádiz. Lugar: Plaza de Mina. 17:30 h. Cabalgata Magna desde Ana Orantes hasta Puertas de Tierra (temática: el mar).

22:00 h. Concierto de Judeline en San Antonio.

LUNES 16 DE FEBRERO - FESTIVO EN CÁDIZ

12:00 – 18:00 h. Carnaval infantil, Casa del Carnava l, Academia de pequeños carnavaleros, Concurso infantil de disfraces y La fantasía del Carnaval en Plaza San Antonio.

l, Academia de pequeños carnavaleros, Concurso infantil de disfraces y La fantasía del Carnaval en Plaza San Antonio. 12:00 a 15:00 h. “Coloretes, Glitter y Fantasía” (Pintacaras y maquillaje con temática de Carnaval) en la Casa del Carnaval (C/Marqués del Real Tesoro, 15, 17)

(Pintacaras y maquillaje con temática de Carnaval) en la Casa del Carnaval (C/Marqués del Real Tesoro, 15, 17) 13:00 – 18:00 h. La Cantera Callejea, con agrupaciones infantiles y juveniles en Palillero, Candelaria y San Juan de Dios.

20:30 h. Festival de Agrupaciones Cruzcampo en San Antonio.

Carruseles de coros durante todo el día. A partir de las 13:00 h. Carrusel 1 de coros: Los Gipsy Kay; ADN; Al Garete; El Reino de los Cielos; La Marinera; Los Matarratas; Los Mentirosos; La Esencia; La Viña del Mar; Las Mil Maravillas; Las Gladitanas; Tu Muralla. Lugar: Plaza de Abastos / Mercado Central. A partir de las 13:00 h. Carrusel 2 de coros: ¿Qué pechá de paja!; La Ciudad perfecta; La Perla de Cádiz; A pico y pala; Lo Caletarios; Café Puerto América; Al Lío; La Carnicería; El Sindicato. Lugar: Plaza de Mina.

Chiclana de la Frontera

SÁBADO 14 DE FEBRERO

La programación del Carnaval de Chiclana dará comienzo oficialmente el sábado 14 de febrero, con una jornada inaugural que incluirá actividades durante toda la tarde en la Carpa del Anfiteatro de la Alameda del Río, donde se celebrarán espectáculos de tanguillos, bailes típicos, actuaciones de agrupaciones locales infantiles y fiestas con DJ para abrir el Carnaval con ritmo y ambiente festivo.

12:30 h – Muestra de tanguillos por Mari Casanova, Silva Peña, Carmen Peña y María José Peña. En la Carpa del Anfiteatro de la Alameda del Río.

por Mari Casanova, Silva Peña, Carmen Peña y María José Peña. En la Carpa del Anfiteatro de la Alameda del Río. 13:00 h – Menudá Popular (Carretera de Medina 68)

(Carretera de Medina 68) 16:00 h – Muestra de tanguillos de Javi Sánchez y Antonia Baro

19:30 h – XVI Encuentro de Bailes de Carnaval

21:15 h – Actuaciones del cuarteto infantil “Te los cuento del revés” y del coro infantil “La Perla de Cádiz”

y del coro infantil “La Perla de Cádiz” 23:00 h – Fiesta de Carnaval con DJ Álvaro Romey

DOMINGO 15 DE FEBRERO

El domingo 15 de febrero será una de las grandes citas del Carnaval:

Pregón del Carnaval 2026, con la tradicional Imposición de la Insignia del Carnaval.

Actuaciones de agrupaciones carnavalescas de Chiclana y de la provincia.

Espacios gastronómicos con degustaciones populares y actividades para toda la familia.

13:00 h – Pregón oficial del Carnaval a cargo de Julio Aragón Leira

Imposición de la Insignia del Carnaval a José Manuel Parra Sánchez

Actuaciones de agrupaciones locales y diversas fiestas gastronómicas en la Carpa del Anfiteatro de la Alameda del Río:

Papas Aliñás

Magretá

Langostiná Popular

Chicharroná

Degustación de Pimientos Asados

San Fernando

SÁBADO 14 DE FEBRERO

El epicentro del Carnaval de San Fernando tendrá lugar en la plaza del Rey. A partir de las 14.00 horas, entrega de premios de las peñas

El Plumero. Plumero de Honor 2026 a Manuel Bedeli

Perete. Careta de Oro a José Oneto

Con Sabor a Cañaílla . Cañaílla de Oro a Francisco Javier Fernández Sirviente

. Cañaílla de Oro a Francisco Javier Fernández Sirviente Los Pollitos. Llave del Carnaval a Javier Navarro Ojeda

Sal de Coplas. Salcoplero 2026 a Manuel Nieto Añino

Bodegón Andalucía. Premio Melkart de Oro 2026 a Javier Bonet

A las 15.00 horas, actuaciones:

Coro de San Fernando: 'El Reino de los cielos'

Chirigota del Eder, 'La Viña de mis Ojos'

A las 19.00 horas, Gran Gala del Carnaval. Presentada por Paz Santana. Se rendirá homenaje a Jesús Bienvenido. El acto culminará con la actuación de la comparsa 'DSAS3'. Habrá también degustacions a partir de las 13.30 horas:

Patatas al plumero en El Plumero

Alitas de pollo en Los Pollitos

Alitas de pollo en los Salesianos (alameda Moreno de Guerra)

Sopa de tomate en Los Catavinos

Carne al toro en El Perete

Papas al Timón en El Timón

Menudo en Sal de Coplas

Cañaíllada popular en Con Sabor a Cañaílla

DOMINGO 15 DE FEBRERO

13.00 horas. Chirigota infantil 'Lo mejor de lo mejor'

13.40 horas. Reconocimiento al Quesero Mayor 2026, Alex O'Dogherty

14.00 horas. Chirigota infantil 'La chirigota de La Isla'

15.00 horas. Chirigota de Manolín Santander 'Los Cadisapiens'

16.00 horas. Concurso de El Timón, con las actuaciones de 'Los antiguos', 'Los compay', 'El marqués de la paguita' y 'Las lobas'

20.00 horas. Chirigota del Yuyu, 'Los que van a coger papas'

Habrá también diversas actuaciones a partir de las 13.30 horas: