Este pequeño pueblo de Cádiz vivirá un carnaval a lo grande: degustaciones gratuitas, actuaciones carnavaleras, concursos, pasacalles y mucho más

Medina Sidonia ya ha dado a conocer su programación para el Carnaval 2026. La concejalía de Fiestas ha presentado el cartel y las diferentes actividades que se llevarán a cabo desde el 14 de febrero y hasta el 22 de febrero. Será una fecha para vivir la calle, la música y el ingenio carnavalero en un pueblo donde se respira el mejor ambiente y tradición en cada uno de sus rincones.

Este año, como novedad, el Pregón se celebrará el domingo, 15 de febrero, a las 12:00 horas, en la plaza de España, dando así el pistoletazo de salida oficial al Carnaval. El pregonero será Miguel Ángel Collantes Grimaldi, reconocido y querido carnavalero asidonense. Tras disfrutar del mejor ambiente, con actuaciones, concursos, pasacalles y mucho más, el Carnaval de Medina Sidonia se despedirá el lunes 23 de febrero, con la tradicional Quema de la Bruja Piti, a las 20:00 horas, en la plaza de España. Toma nota de la programación para no perderte nada:

Sábado 14 de febrero

Piñata Barriada de la Constitución. A las 13:30 horas en la Barriada de la Constitución. Degustación gastronómica y actuación de agrupaciones carnavaleras.

A las 20:00 horas en las Caballerizas del Duque. Actuación de agrupaciones carnavaleras. Baile de disfraces. A las 22:00 horas. Carpa municipal.

Domingo 15 de febrero

. A las 12:00 horas en la carpa municipal. A cargo de D. Miguel Ángel Collantes Grimaldi, pregonero del Carnaval Asidonense 2026. Tras el pregón actuarán: comparsa de Cádiz ‘Lxs invencibles’ de Tamara Beardo, la comparsa de Cádiz ‘Los Locos’ de Piru y Tomate, la chirigota de Cádiz ‘Seguimos cayendo mal’ de Diego Letrán y Luis Rossi, y la chirigota de Medina Sidonia ‘La Valla’ de Ramito y Cortiña. Colabora: fundación provincial de Cultura. A partir de las 13:30 horas degustación gastronómica popular.

Lunes 16 de febrero

Pasacalles de disfraces AMPA y CEIP Dr, Thebussem. A las 16:00 horas por las calles San Francisco, Moritos, calle San Juan, Varos y Hércules.

Martes 17 de febrero

Pasacalles de disfraces Asociación Salud y Actividad Física. A las 11:00 horas desde el pabellón polideportivo hasta plaza de España, donde realizarán una serie de coreografías.

A las 11:00 horas desde el pabellón polideportivo hasta plaza de España, donde realizarán una serie de coreografías. Pasacalles de disfraces AMPA y colegio Ntra. Sra. de la Paz. A las 16:30 horas desde calle Correos hasta Fuente Salada por Dr. Thebussem y vuelta a la Alameda.

Miércoles 18 de febrero

Pasacalles de disfraces, escuela infantil ‘Educo’. A las 12:00 horas desde la calle San Agustín, Dr. Thebussem y Alameda.

Jueves 19 de febrero

Pasacalles de disfraces AMPA y CEIP Santiago el Mayor. A las 12:00 horas. Recorrido por las calles del Barrio y de las Barriadas.

Viernes 20 de febrero

A las 12:00 horas recorriendo las calles de las Barriadas. Pasacalle infantil de disfraces. A las 16:30 horas Alameda. Al que se sumarán los pasacalles de los colegios Ángel Ruiz Enciso, Dr. Thebussem, Ntra. Sra. de la Paz y Santiago el Mayor. Salida desde la Alameda, calle San Juan, Álamo, Avda. Pascual Cervera, San Sebastián, Tahivilla, Avda. del Mar, Álamos, San Juan y Alameda.

Fiesta infantil de disfraces. A las 17:30 horas. Carpa Municipal.

. A las 20:30 horas en Teatro Miguel Mihura Álvarez. Baile de disfraces. A las 22:00 horas en la carpa municipal.

Sábado 21 de febrero

. A las 13:30 horas desde Campo de Fútbol ‘Paco Román’. Durante la cabalgata se llevará a cabo el concurso de disfraces (bases en el tablón de anuncios de la web municipal). El plazo de inscripción de los participantes finaliza el 20 de febrero, inscripciones en la concejalía de fiestas, WhatsApp: 608928834. Baile de disfraces. A las 21:30 horas en la carpa municipal, amenizado por ‘Cadifornia’.

Entrega de premios concurso de disfraces ‘Cabalgata del humor’. A las 22:00 horas en la carpa municipal.

Baile de disfraces. A las 22:30 horas en la carpa municipal.

Domingo 22 de febrero

Gran Piñata Peña Cadista ‘Alfajor Amarillo’. A partir de las 13:00 horas. Peña. Actuación de agrupaciones carnavalescas.

A partir de las 14:00 horas, centro histórico. Actuación de agrupaciones. A las 16:00 horas, carpa municipal. Primeros premios concursos de agrupaciones, actuación de la chirigota de Cádiz ‘Los Amish del Mono, fuimos a por piononos (La Decepción) de Alejandro Pérez ‘El Peluca’ y actuación de la comparsa de Cádiz ‘Los invisibles’ de Manuel Cornejo.

Lunes 23 de febrero

Quema de la bruja Piti y espectáculo de fuegos artificiales. A las 22:00 horas, Alameda.

San José de Malcocinado – Badalejos

Jueves 26 de febrero

Pasacalles infantil colegio público rural ‘Antonio Machado’. A las 12:00 horas, por las calles de la pedanía.

Domingo 1 de marzo