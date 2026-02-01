Este pueblo de la costa de Cádiz se va de carnaval: actuaciones carnavalescas, pasacalles y un concurso de disfraces y cuplés

El mes de febrero llega con una de las fiestas más esperadas del calendario festivo de la provincia de Cádiz: el carnaval. Los municipios de la provincia de Cádiz ultiman sus preparativos para disfrutar de estos festejos en los que no faltarán la gastronomía, las coplas del carnaval y un excelente ambiente.

Además del Carnaval de Cádiz, el resto de los municipios también contará con una amplia programación para que sus vecinos y visitantes disfruten de numerosas actividades durante este mes. Uno de ellos es Barbate, cuyo Ayuntamiento, a través de la Delegación de Fiestas, ha dado a conocer la programación del Carnaval de Barbate 2026.

Estas fiestas se celebrarán desde el 12 al 22 de febrero, con una amplia programación de actividades dirigidas a todos los públicos y repartidas por distintos espacios del municipio. Una programación que comenzará el 7 de febrero con el Abreboca de la Peña La Pachanga.

Fechas del Carnaval de Barbate 2026

12 de febrero. Pregón y la Coronación del Carnaval , a cargo de la agrupación Ska de Barbate, en el CEIP Bahía de Barbate, a partir de las 19:00 horas.

14 de febrero. COACB Concurso de Agrupaciones Carnavalescas de Barbate , en el CEIP Bahía de Barbate a las 19:00 horas, además del Carrusel de Agrupaciones desde distintas sedes: Sede del PSOE, con Callejeando 2026, a las 12:30 horas; Sede AXSI, también a las 12:30 horas, con Concurso de Popurrí. La jornada concluirá con la Fiesta de Carnaval LOVE en la Discoteca Éxito.

18 y 19 de febrero. Concurso de Cuplés en la Peña La Pachanga, a partir de las 21:00 horas.

20 de febrero. Pasacalles Infantil de los Centros Escolares , con salida a las 10:30 horas desde la Plaza de la Inmaculada, seguido de la Fiesta Juvenil en la Carpa Municipal. Esa misma jornada se celebrará la Tortilla de la Peña Los Costaleros a las 21:00 horas y el Carrusel de Agrupaciones y Concurso de Popurrí o Tema Libre en el Club Deportivo de Pesca El Atún, a las 20:30 horas.

21 de febrero. Carrusel de Agrupaciones desde la Asociación Hoyo de la Tota, así como desde la Sede del PP, ambos a las 12:30 horas. Además, tendrá lugar el Carrusel de Agrupaciones y entrega de premios en la Discoteca Éxito, junto a la Gran Fiesta de Disfraces en la Carpa Municipal, con premios para los mejores disfraces.

22 de febrero. Gran Cabalgata de Carnaval y el Concurso de Disfraces, poniendo el broche final a diez días de fiesta, música y tradición.

Concurso de disfraces de la Cabalgata de Carnaval 2026

Además de estas actividades, el Ayuntamiento de Barbate, a través de la Delegación de Fiestas, ha informado que habrá un Concurso de Disfraces del Carnaval de Barbate el domingo, 22 de febrero, con motivo de la Gran Cabalgata de Carnaval que será a las 17:00 horas, con un recorrido desde el Polideportivo finalizando en la Carpa Municipal, donde se entregarán los premios. El certamen contará con dos modalidades:

CATEGORÍA INDIVIDUAL Y/O PAREJA

Primer premio: 150 € y diploma

Segundo premio: 100 € y diploma

Tercer premio: 75 € y diploma

CATEGORÍA GRUPAL

Primer premio: 400 € + IRPF y diploma

Segundo premio: 350 € + IRPF y diploma

Tercer premio: 250 € y diploma

Primer accésit: 100 € y diploma

Segundo accésit: 100 € y diploma

Tercer accésit: 100 € y diploma

Cuarto accésit: 100 € y diploma

Quinto accésit: 100 € y diploma

El jurado valorará especialmente la originalidad, la creatividad, el trabajo y elaboración, la puesta en escena, así como el resultado final del disfraz. Podrás consultar las bases e inscripciones en este enlace.