No es el Carnaval de Cádiz, pero este pueblo blanco gaditano celebrará los 40 años de su carnaval a lo grande: fechas y eventos para vivir un febrero inolvidable

El gusanillo del Carnaval ya empieza a inquietar a los amantes de estas fiestas. En Cádiz ya ha comenzado el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) en el Gran Teatro Falla y, con él, no solo llegan las primeras coplas, también las fiestas gastronómicas en la Tacita de Plata que se desarrollarán durante enero y febrero.

Está claro que el Carnaval de Cádiz, declarado como Fiesta de Interés Turístico Internacional desde 1980, es uno de los más importantes de España y del mundo; pero en la provincia gaditana también se viven estas fiestas con alegría, diversión y mucho humor. Es el caso de Arcos de la Frontera, un pueblo de Cádiz que ya ha dado a conocer el cartel y las actividades el Carnaval 2026.

Ha sido el delegado municipal de Fiestas, Fran Pérez, quien ha dado a conocer esta obra de Pepe Olivera, coordinador del departamento de Diseño Gráfico del Ayuntamiento de Arcos, que recoge en su composición los distintos carteles publicados en los 40 años de historia del carnaval arcense desde que el Ayuntamiento lo hizo oficial en el año 1986.

Junto a él, ha dado a conocer también la programación, para conmemorar este 40 aniversario del Carnaval de Arcos, que incluye eventos gastronómicos como la Chicharroná, la Tortillá, la Berza Carnavales o la Chorizá, combinando así la tradición y la convivencia entre vecinos y visitantes.

Fechas del Carnaval de Arcos 2026