No es el Carnaval de Cádiz, pero este pueblo blanco gaditano celebrará los 40 años de su carnaval a lo grande: fechas y eventos para vivir un febrero inolvidable

El gusanillo del Carnaval ya empieza a inquietar a los amantes de estas fiestas. En Cádiz ya ha comenzado el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) en el Gran Teatro Falla y, con él, no solo llegan las primeras coplas, también las fiestas gastronómicas en la Tacita de Plata que se desarrollarán durante enero y febrero.
Está claro que el Carnaval de Cádiz, declarado como Fiesta de Interés Turístico Internacional desde 1980, es uno de los más importantes de España y del mundo; pero en la provincia gaditana también se viven estas fiestas con alegría, diversión y mucho humor. Es el caso de Arcos de la Frontera, un pueblo de Cádiz que ya ha dado a conocer el cartel y las actividades el Carnaval 2026.
Ha sido el delegado municipal de Fiestas, Fran Pérez, quien ha dado a conocer esta obra de Pepe Olivera, coordinador del departamento de Diseño Gráfico del Ayuntamiento de Arcos, que recoge en su composición los distintos carteles publicados en los 40 años de historia del carnaval arcense desde que el Ayuntamiento lo hizo oficial en el año 1986.
Junto a él, ha dado a conocer también la programación, para conmemorar este 40 aniversario del Carnaval de Arcos, que incluye eventos gastronómicos como la Chicharroná, la Tortillá, la Berza Carnavales o la Chorizá, combinando así la tradición y la convivencia entre vecinos y visitantes.
Fechas del Carnaval de Arcos 2026
- Sábado 7 de febrero. Pregón de Carnaval, a cargo de Raúl Lozano Soto. Lugar: calle Corredera.
- Domingo 8 de febrero. Chicharroná. Lugar: plaza de las Aguas.
- Sábado 14 de febrero. Tortillá y Carnavalito. Lugar: Casco Antiguo.
- Domingo 15 de febrero. Ajo Molinero. Lugar: Plaza Botica.
- Viernes 20 de febrero. Viernes de Coloretes. Lugar: Casco Antiguo.
- Sábado 21 de febrero. Cabalgata de Carnaval.
- Domingo 22 de febrero. Domingo de Piñata. Lugar: plaza América.
- Sábado 28 de febrero. Berza carnavalesca. Lugar: plaza Modesto Gómez.
- Domingo 1 de marzo. Chorizá Jédula. Lugar: plaza Diputación.
