Este pueblo de Cádiz tiene un carnaval de Interés Turístico de Andalucía y celebra su fiesta gastronómica más esperada: “Anda y que te den morcilla”

Que Cádiz sea la reina de las fiestas del carnaval no quiere decir que sea la única de la provincia. Más allá del excelente ambiente que se concentra durante el mes de febrero en la Tacita de Plata, con fiestas gastronómicas, actuaciones carnavalescas y conciertos gratuitos, los pueblos de la Sierra de Cádiz también celebran su carnaval por todo lo alto.

Uno de ellos es Bornos, cuyo carnaval está declarado de Interés Turístico de Andalucía y que este año lo celebrará del 12 al 22 de febrero. Así que para saborear la gran fiesta que están por vivir, este pueblo de Cádiz, integrado en la Red Pueblos Mágicos de España, celebrará el próximo domingo, 8 de febrero, a partir de las 13:00 horas, la XXXV Morcillá, una de las citas más populares de esta localidad.

La calle Miguel de Cervantes será el lugar donde se concentre esta festividad, que reunirá a vecinos y visitantes dispuestos a disfrutar de una jornada inolvidable. Este año la XXXV Morcillá de Bornos estará dedicada a D. Laureano Jiménez ‘Lauren’, así que habrá gastronomía y actuaciones de carnaval que marcarán un domingo de febrero con sabor y coplas.

Morcillas, pan y cerveza gratis

Durante la Morcillá no faltarán la morcilla recién hecha, el pan y la cerveza, acompañados por las actuaciones de las agrupaciones carnavalescas locales, que pondrán la banda sonora con coplas, humor y ambiente de carnaval. La jornada está pensada para vivir el mediodía en la calle, compartiendo mesa, música y buen ambiente en familia o con amigos.

Esta tradicional degustación se ha convertido en un momento imprescindible para quienes quieren conocer el Carnaval de Bornos desde dentro, disfrutando de su gastronomía típica y de la creatividad de sus agrupaciones. Una ocasión ideal para planear una escapada, descubrir el encanto del municipio y dejarse contagiar por el espíritu carnavalero bornicho.