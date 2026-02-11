Todo lo que debes saber para disfrutar de la Carpa del Carnaval de Cádiz 2026: más de 6.000 m2 de música, diversión y el mejor ambiente

Lo estabas esperando. La Carpa del Carnaval de Cádiz, la Carpa de todos, abrirá sus puertas este jueves, 12 de febrero y llenará de música la Tacita de Plata hasta el domingo, 22 de febrero. Un año más, este espacio de ocio situado en la plaza de Sevilla, junto a la Estación de Renfe, contará con actuaciones, djs, amplias barras, diversos food trucks, servicio constante de ropero, baños y todas las comodidades para disfrutar de la mejor fiesta del año.

Además del ambiente de carnaval que se vivirá por las calles del casco histórico, la Carpa del Carnaval se convierte en el escenario soñado para disfrutar de la fiesta gaditana por excelencia, con el mejor ambiente y en las mejores condiciones. Por su ubicación, podrás venir a Cádiz en transporte público (cercanías, Trambahía y autobús) y disfrutar de la mejor fiesta en esta estructura, de más de 6.000 m2, instalada en la plaza de Sevilla.

En este amplio espacio, además de los servicios que cuenta para disfrutar al máximo de la mejor experiencia de ocio, también habrá un servicio de emergencias y seguridad a la altura de las circunstancias, que garantice en todo momento celebrar el Carnaval de Cádiz como te mereces.

Para que el espectáculo esté asegurado, no faltarán las sesiones de Dj de probada solvencia, como Ramón Basso, Dani Crespo, José Pavón, Mario Atienza y Ana Tantaroba, toda una garantía también, pero en esta ocasión ¡desde la cabina!

Cartel de la Carpa del Carnaval de Cádiz 2026

Acceso a la Carpa del Carnaval

Con la identidad de un Carnaval para todos que ha democratizado siempre la Carpa, ésta volverá a abrir sus puertas de manera gratuita (excepto los dos sábados del mes) a toda agrupación oficial del COAC que haga acto de presencia con su vestimenta oficial. Además, desde el lunes 16 de febrero, hasta el jueves 19 de febrero, además del domingo 22, la entrada será gratuita para todos los trabajadores de hostelería, previa inscripción.

Para inscribirse en la lista de invitados a la Carpa se hace de la siguiente forma: todo trabajador interesado debe comunicarlo previamente a su jefe, y será éste quien, a través del chat de Horeca, lo comunique a la organización del evento. Además, la entrada también será gratuita para todos aquellos que tengan su abono de la Carpa: del lunes 16 al jueves 19 de febrero, hasta las 01:30 horas de la madrugada.