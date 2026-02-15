Dónde comer en Cádiz las tapas más deliciosas de la ciudad: calles del casco histórico gaditano en las que perderse este carnaval

La ciudad gaditana se abre durante todo el mes de febrero a recibir a miles de visitantes dispuestos a disfrutar del carnaval y también de la gastronomía. El ambiente carnavalesco invita a disfrutar de un tapeo por las calles de la Tacita de Plata, probando los chicharrones, las tortillitas de camarones, pescaíto frito y demás platos típicos de Cádiz.

Uno de los puntos calientes del carnaval de Cádiz es el barrio de La Viña, donde las barras y los bares estarán abiertos para conquistar al visitante a través de la cocina. Sin embargo, en el casco histórico de Cádiz, más concretamente en la plaza San Juan de Dios, también podrás encontrar rincones donde saborear una deliciosa gastronomía, más alejado del bullicio.

De esta céntrica plaza, situada frente al Puerto de Cádiz, derivan las calles Sopranis, Plocia o Nueva, que son algunas de las mejores de la ciudad para disfrutar de la experiencia gastronómica en Cádiz. Incluso la propia revista Viajar señaló que aquí se encontraban “las tapas más deliciosas de la ciudad”. Así que, ya sean tapas o raciones, en los bares y restaurantes de esta zona podrás degustar auténticos manjares. ¿Recomiendas alguno más?