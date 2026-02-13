Es uno de los platos imprescindibles del pescaíto frito en la costa de Cádiz y te sorprenderá estas cinco curiosidades sobre él

No hace falta esperar a que llegue el verano para poder disfrutar de una buena ración de pescaíto frito. Cazón en adobo, tortillita de camarones, puntillitas, boquerones y gambas fritas… estos son solo algunos de los manjares fritos que encontrarás en la costa gaditana. Aunque falta uno imprescindible, ¿verdad?

En toda mesa de bares y restaurantes de Cádiz no puede faltar una buena ración de chocos fritos. Es una de las recetas más tradicionales de los bares de Andalucía, pero sobre todo de Cádiz. Un buen plato de chocos fritos casi siempre va acompañado de una rodaja de limón, para que sazones a tu gusto y exprimas esta sabrosa experiencia.

Cádiz, El Puerto de Santa María, Chiclana, San Fernando, Conil… en cualquiera de estos municipios podrás encontrar esta joya culinaria del surtido de pescaíto frito. Así que, si este carnaval vas a venir a disfrutar de la fiesta gaditana, no te olvides de saborear este manjar y conocer las curiosidades de este plato a través de Turismo de San Fernando.

Curiosidades de los chocos fritos

En otros lugares es conocido como “sepia” o “jibia”. ¿La diferencia? “Choco” se reserva para ejemplares jóvenes y pequeños , mientras que “sepia” o “jibia” hacen referencia a los adultos de mayor tamaño.

, mientras que “sepia” o “jibia” hacen referencia a los adultos de mayor tamaño. Es un maestro del disfraz ya que cambia de color y textura para adaptarse a su entorno y despistar a depredadores.

para adaptarse a su entorno y despistar a depredadores. Su “concha” llamada jibión, es una fuente de calcio natural que se usa como suplemento para aves

Es un nadador eficiente ya que utiliza una combinación de propulsión a chorro y aletas para moverse en el agua.

Destaca entre los moluscos por su inteligencia además de excelente memoria y una visión envidiable

Cómo prepararlo en casa

Para preparar tú mismo los chocos fritos en casa deberás tener los siguientes ingredientes: un choco o sepia, sal, harina de garbanzos y aceite de oliva. Lo primero es limpiar el producto fresco y trocearlo en tiras o tacos, a gusto de cada uno. Ahora toca poner la sal y pasar por harina las tiras. Una vez que estén harinadas toca freírlas en abundante aceite de oliva caliente y, a continuación, pasar un papel absorbente por las frituras para retirla el exceso de aceite.