Bares y restaurantes a veinticinco minutos de Cádiz alejados de los turistas durante el carnaval: una escapada exprés para comer fuera de la ciudad

Si vas a venir al Carnaval de Cádiz no tienes por qué quedarte todo el tiempo en la ciudad. Gracias al Trambahía, al catamarán, autobuses y cercanías, puedes desplazarte a municipios de la Bahía de Cádiz como El Puerto de Santa María, Chiclana, San Fernando o Puerto Real. En cualquiera de ellos podrás encontrar una gran variedadad de planes culturales y gastronómicos.

De todos es sabido que en el casco histórico de Cádiz podrás encontrar numerosas opciones para tapear bueno, bonito y barato, y disfrutar de su sabrosa gastronomía. Desde freidores de pescaíto frito, el rincón gastronómico del Mercado Central de Abastos y el Mercado Virgen del Rosario, así como tabernas, bares y restaurantes. Pero si quieres hacer algo diferente, alejado del turismo y las aglomeraciones durante unas horas, te proponemos ir a comer a Puerto Real cogiendo el Cercanías de Renfe desde Cádiz.