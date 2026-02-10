Bares y restaurantes a veinticinco minutos de Cádiz alejados de los turistas durante el carnaval: una escapada exprés para comer fuera de la ciudad

COAC 2026
Si vas a venir al Carnaval de Cádiz no tienes por qué quedarte todo el tiempo en la ciudad. Gracias al Trambahía, al catamarán, autobuses y cercanías, puedes desplazarte a municipios de la Bahía de Cádiz como El Puerto de Santa María, Chiclana, San Fernando o Puerto Real. En cualquiera de ellos podrás encontrar una gran variedadad de planes culturales y gastronómicos.

De todos es sabido que en el casco histórico de Cádiz podrás encontrar numerosas opciones para tapear bueno, bonito y barato, y disfrutar de su sabrosa gastronomía. Desde freidores de pescaíto frito, el rincón gastronómico del Mercado Central de Abastos y el Mercado Virgen del Rosario, así como tabernas, bares y restaurantes. Pero si quieres hacer algo diferente, alejado del turismo y las aglomeraciones durante unas horas, te proponemos ir a comer a Puerto Real cogiendo el Cercanías de Renfe desde Cádiz.

El Gato Café Puerto Real
1/11 El Gato Café Puerto Real
Santa Mónica Café Bar
2/11 Santa Mónica Café Bar
Ultramarinos El Calvo
3/11 Ultramarinos El Calvo
Amura
4/11 Amura
Bar La Terracita
5/11 Bar La Terracita
Bodeguita La Caleta
6/11 Bodeguita La Caleta
Restaurante El Balneario Beach
7/11 Restaurante El Balneario Beach
Restaurante Bajo Muelle
8/11 Restaurante Bajo Muelle
Tapas Bar La Hora
9/11 Tapas Bar La Hora
Bar 'El Arca' La Rubia
10/11 Bar 'El Arca' La Rubia
Golden Grill Wild Wild Burger
11/11 Golden Grill Wild Wild Burger

