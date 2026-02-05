Es uno de los bares de Cádiz con más duende durante el carnaval y cuenta con una programación cultural durante febrero
La Casapuerta de Luisa cumple su décimo aniversario compartiendo con los gaditanos gastronomía y planes culturales en este rincón tan especial del casco histórico de Cádiz. Una de las peculiaridades de este lugar es que es un espacio gastronómico-cultural donde es bienvenido todo el mundo.
Detrás de este establecimiento está la arcense Luisa Barrios Vázquez y, de la programación cultural, se encarga José Manuel Cueto Serrano. Descubrir la esencia gaditana a través de la cultura y la gastronomía hacen que este lugar sea un rincón con mucho duende, más aún cuando llega el Carnaval de Cádiz.
Entre quesos, embutidos, tapas de jamón o chicharrones, no puedes pasar por alto disfrutar de la esencia del carnaval gaditano este rinconcito del número 40 de la calle Sagasta. El próximo día 12 de febrero, La Casapuerta de Luisa cumplirá diez años y nada mejor que celebrarlo como mejor saben hacerlo, disfrutando del carnaval gaditano.
Programación de febrero
- Jueves 5 a las 20:30 horas. Paco Alba, el creador de la comparsa. 50 años de su muerte. Entrevista al historiador Santiago Moreno, experto en carnaval, y gran conocedor de la figura de Paco Alba. A cargo de Alba Romero.
- Miércoles 18 de febrero a partir de las 19:00 horas. Actuación de Romanceros. Zencillo y natural, romancero espiritual, Ruperto y Macario, agentes inmobiliarios, el último like, el enigma de la otra galaxia, los abrazafarolas…
- Jueves 19 de febrero a partir de las 19:00 horas. Actuación de callejeras y antología. Los joyeros gaditanos (coplas inéditas de Paco Alga), Siempre igual, las primas de Camarón, los emperdedores y los descartes de Tío Pepe.
- Jueves 26 de febrero a las 20:30 horas. Tertulia sobre el carnaval de este año. Reflexión sobre lo que ha sido el Carnaval 2026, tanto en el concurso como en la calle. Con Rubén Benítez, Luis Fuentes Morcillo y Desirée Ortega Cerpa.
