Es uno de los bares de Cádiz con más duende durante el carnaval y cuenta con una programación cultural durante febrero

La Casapuerta de Luisa es una de las paradas obligatorias durante el carnaval gaditano

La Casapuerta de Luisa cumple su décimo aniversario compartiendo con los gaditanos gastronomía y planes culturales en este rincón tan especial del casco histórico de Cádiz. Una de las peculiaridades de este lugar es que es un espacio gastronómico-cultural donde es bienvenido todo el mundo.

Detrás de este establecimiento está la arcense Luisa Barrios Vázquez y, de la programación cultural, se encarga José Manuel Cueto Serrano. Descubrir la esencia gaditana a través de la cultura y la gastronomía hacen que este lugar sea un rincón con mucho duende, más aún cuando llega el Carnaval de Cádiz.

Entre quesos, embutidos, tapas de jamón o chicharrones, no puedes pasar por alto disfrutar de la esencia del carnaval gaditano este rinconcito del número 40 de la calle Sagasta. El próximo día 12 de febrero, La Casapuerta de Luisa cumplirá diez años y nada mejor que celebrarlo como mejor saben hacerlo, disfrutando del carnaval gaditano.

Programación de febrero