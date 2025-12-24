Este es el mercado de abastos de Cádiz al que van los gaditanos: tiene un rincón gastronómico con siete puestos para tapear sin turistas
Sushi, pizzas, paellas, carnes, tortillas de patatas, pescado frito y mucho más en el rincón gastronómico del Mercado Virgen del Rosario
La gastronomía de los mercados de abastos de la provincia de Cádiz son un reclamo por estas fechas tan navideñas. Los productos típicos y de kilómetro cero cada vez son más valorados entre los clientes, así que no es de extrañar que estos lugares sean un templo gastronómico donde encontrar la calidad que buscas.
El mercado Virgen del Rosario en Cádiz estrenó el pasado 11 de noviembre su nuevo rincón gastronómico, que cuenta con siete puestos y dos terrazas, una en el exterior y otra en el interior. A diferencia del Mercado Central de Abastos de Cádiz, este lugar ofrece una experiencia gastronómica alejada del bullicio del casco histórico y del turismo.
En cuanto a su horario, el Rincón Gastronómico de Varela funciona de 12:00 a 16:30 horas y de 20:00 a 23:00 horas todos los días. Los viernes y sábado cierra a las 23:30 horas.
Espacios dedicados al tapeo
El nuevo rincón gastronómico de este Mercado de Abastos de Extramuros dispone de siete puestos que ofrecen experiencias con especialidades gastro diferentes. Tal y como señala Cosas de Comé, los puestos son:
- La Esquinita Abacería. Aquí podrás encontrar sugerencias del día a modo de montaditos o raciones elaboradas con chacinas, atún, queso, etc., de la mano de Eduardo Gallardo.
- El sushi Tu Hermana. Este puesto de Daniel Gómez ofrece una experiencia gastronómica japonesa y cuenta con una carta donde podrás elegir las opciones que más te gusten.
- El Secreto de la Brasa. Hamburguesas, bocadillos, sándwiches… en el paraíso de la carne de este Mercado de Abastos de Cádiz, de la mano de Álvaro Baños y Rafael Verdier. Todo ello elaborado en horno de carbón y carnes a precio asequible.
- Dale la vuelta y tó. Un puesto dedicado a las tortillas de patatas con numerosas versiones, las croquetas y otras frituras, de la mano de Luis Armario, propietario de Los Fogones de Iker.
- Pizzería New Italy. En este puesto encontrarás pizzas elaboradas con masas propias y de fermentación larga. Auténticos sabores de Italia de la mano de los hermanos Francisco y María José Otero.
- Freidor los Caprichos de Mar. Estando en Cádiz sería un pecado no rendir culto al pescado frito, así que en este puesto de María José Otero podrás encontrar una gran variedad de especialidades de pescado como las tortillitas de camarones, ortiguillas, chocos, boquerones, etc., y también para los más pequeños.
- Más k Paellas. Cocina valenciana de la mano de Yesenia Cabrera. Paellas, los bocadillos ‘mantequetes’ o las tostas ‘torradas’, a buen precio.
