Este es el mercado de abastos de Cádiz al que van los gaditanos: tiene un rincón gastronómico con siete puestos para tapear sin turistas

Algunos de los puestos del Mercado de Abastos Virgen del Rosario en Cádiz

La gastronomía de los mercados de abastos de la provincia de Cádiz son un reclamo por estas fechas tan navideñas. Los productos típicos y de kilómetro cero cada vez son más valorados entre los clientes, así que no es de extrañar que estos lugares sean un templo gastronómico donde encontrar la calidad que buscas.

El mercado Virgen del Rosario en Cádiz estrenó el pasado 11 de noviembre su nuevo rincón gastronómico, que cuenta con siete puestos y dos terrazas, una en el exterior y otra en el interior. A diferencia del Mercado Central de Abastos de Cádiz, este lugar ofrece una experiencia gastronómica alejada del bullicio del casco histórico y del turismo.

En cuanto a su horario, el Rincón Gastronómico de Varela funciona de 12:00 a 16:30 horas y de 20:00 a 23:00 horas todos los días. Los viernes y sábado cierra a las 23:30 horas.

Espacios dedicados al tapeo

El nuevo rincón gastronómico de este Mercado de Abastos de Extramuros dispone de siete puestos que ofrecen experiencias con especialidades gastro diferentes. Tal y como señala Cosas de Comé, los puestos son: