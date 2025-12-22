Adiós al 'bollycao' de siempre: los irresistibles 'Santacaos' de esta pastelería de Chiclana han llegado para quedarse

Si ir cada martes a visitar la ermita de Santa Ana es una tradición para los vecinos y las vecinas de Chiclana, más aún es hacer un alto en el camino para “pecar” con los dulces de una de las pastelerías más tradicionales de la ciudad. La pastelería Santa Ana lleva desde 1986 endulzando la vida de los chiclaneros y chiclaneras, con el buen hacer de sus productos artesanales.

Esta pastelería familiar fue fundada hace casi 40 años por Catalina Sánchez Ramírez, quien actualmente sigue al frente del negocio junto a su hija Mercedes Morales. Aquí podrás encontrar los pasteles de siempre, sobre todo los de crema, que son su seña de identidad y por los que se les reconoce. Ahora, han lanzado un nuevo producto que está dando mucho de qué hablar y que no hay quien se resista a probarlos: los ‘Santacaos’ de Santa Ana, una receta artesanal que revive al 'bollycao' clásico del papel dorado.

Hace tiempo que Mercedes Morales quería incorporar a su pastelería el clásico bollicao bombón y crear un dulce que con un solo bocado te devolviera a la niñez. “Yo quería crear un bollicao bombón como el que nos comíamos cuando éramos pequeños, que fuera artesano, no industrial. Así que, entre el pastelero y yo nos pusimos manos a la obra, estuvimos un mes probando hasta conseguir el chocolate y la bollería que queríamos”, explica Mercedes sobre cómo surgió la idea de crear los ‘Santacaos’ de Santa Ana.

Esta receta es única y artesanal, que nace tras varios intentos y de probar distintos chocolates y bollerías. Un producto que desde septiembre se ha incorporado al resto de dulces tentaciones que se asoman a la colorida vitrina de la pastelería Santa Ana y que está siendo toda una revolución. Su precio es de 2 euros y solo lo podrás encontrar en este establecimiento, situado en la Av. del Mayorazgo 12, cualquier día de la semana, e incluso por encargo al teléfono 956404935. No venden a tiendas ni cafeterías.

40 años de tradición a la vanguardia

Casi 40 años avalan el buen hacer de esta pastelería tradicional de Santa Ana. Su seña de identidad es la crema, siendo lo que más fama tiene. Aún así, adaptándose a los nuevos sabores se han ido incorporando el Kinder, la Nutella o el Lotus a sus dulces, entre otros sabores.

“Aparte de los Santacaos, ahora en Navidad tenemos tocino de cielo con nata por encargo, los troncos de Navidad para Nochebuena, los racimos de uva para el 31 de diciembre, las pastas de almendras de té y el Roscón de Reyes (de nata, de crema y Kinder, cabello de ángel, oreo, trufa, etc)”, señala Mercedes Morales. Además, recuerda que realizan todo tipo de tartas artesanales por encargo, empanadas para Nochebuena y Fin de Año.

Si todos estos dulces son una tentación, hay uno de ellos que es uno de los imprescindibles de esta pastelería: las palmeras. “Son muy conocidas, por ejemplo, la de chocolate la hacemos con una capa de crema y emblandece el hojaldre”, apunta Mercedes. También pasteles antiguos de toda la vida como “los huevos fritos, las medias lunas, las cuñas, el negrito, el petisú, la milhoja o la caracola de crema. Todos estos son nuestra seña de identidad como artesanos”.