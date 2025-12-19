El mapa con los mejores roscones de España incluye a este obrador de Chiclana con Solete de Navidad como el mejor de la provincia de Cádiz

Es el Rey de los Reyes en Navidad. El Roscón de Reyes no puede faltar en la mañana del Día de Reyes en los hogares españoles. Los obradores y las pastelerías ya se han puesto manos a la masa para elaborar sus encargos, así que, si todavía no sabes dónde pedir el tuyo, toma nota de estas recomendaciones.

La revista Viajar ha elaborado un mapa nacional donde selecciona el mejor roscón de cada provincia. En el caso de la provincia de Cádiz, el mejor roscón se encuentra en Chiclana de la Frontera, concretamente en La Cremita. Este obrador cuenta con numerosas distinciones, como la Miga de Oro a la Mejor Panadería de Andalucía 2021, The Baker 2023 y, este 2025 ha recibido el Solete de Navidad de la Guía Repsol.

La publicación destaca el buen hacer de sus roscones, para los que “utiliza masa madre de cultivo. Además, son perfectos para todos los gustos porque ofrecen rellenos de todo tipo: nata, trufa, crema Chantilly o Nutella, son algunos ejemplos”. Este manjar y otras delicias las podrás encontrar en su obrador de Chiclana, pero también los locales que tiene en Cádiz, San Fernando o Jerez. La firma, puesta en marcha por Daniel Ramos y Ángeles Aido, desarrolla también propuestas tan originales como los picos de mojama de Barbate, el pan con chicharrones o el pan de chocolate y mantequilla.

El roscón de La Cremita y Petaca Chico

Se nos hace la boca agua con la propuesta tan golosa que trae este año. Se trata del Roscón de Shopping Almadraba, un roscón de Reyes elaborado de forma artesanal, fruto de la colaboración entre Daniel Ramos de ‘La Cremita’ y Luis Callealta ‘Petaca Chico’. Un proceso cuidado, ingredientes seleccionados y una elaboración pensada para disfrutar de las fechas como se merecen: con calma y calidad. Los últimos días para el cierre de encargos será hasta el 28 de diciembre (para recogerlo el 31) y hasta el 3 de enero (para recogerlo el 5).

Los mejores roscones de España

- Álava: Pastelería Luis Sosoaga

- Albacete: Panadería Sahuquillo

- Alicante: Los Dulces de Palmira

- Almería: Obrador Miguel Ángel

- Asturias: Dulces Tentaciones

- Ávila: Panadería El Pan de La Moraña

- Badajoz: Pastelería La Guinda del Pastel

- Barcelona: L’Atelier

- Burgos: Pan Miranda

- Cáceres: Horno La Tradición

- Cádiz: La Cremita Obrador

- Castellón: Pastelería Pana David

- Ciudad Real: Pan Real

- Córdoba: Horno La Tradición

- A Coruña: Confitería Flory

- Cuenca: Pastelería Casamayor

- Girona: Casa Moner

- Granada: Pastelería Mercedes Isla

- Guadalajara: Fátima Gismero

- Gipuzkoa: Aramendia Pastelería

- Huelva: Dulcería Nova Ruiz

- Huesca: Pastelería Acaso

- Illes Balears: Forn de Ca Na Teresa

- Jaén: Pastelería La Gloria

- León: Confitería Conrado

- Lleida: Pastisseria Vila

- Lugo: Confitería Martín

- Madrid: El horno de Babette

- Málaga: Ana la Fantástica

- Murcia: Bonache

- Navarra: Repostería Juan Miguel

- Ourense: Confitería Milhojas

- Palencia: Pastelería Polo

- Las Palmas: Dulcería Colomar

- Pontevedra: Acuña

- La Rioja: Ramflor

- Salamanca: La Tahona

- Santa Cruz de Tenerife: Zulay

- Segovia: Obrador Greña

- Sevilla: Manu Jara

- Soria: Panadería Manrique

- Tarragona: Passions, l’Origen del Pa

- Teruel: Pastelería Muñoz

- Toledo: San Telesforo

- Valencia: Pastelería Momplá

- Valladolid: Belaria

- Vizcaya: Mi mundo de Azúcar

- Zamora: Confitería Gil

- Zaragoza: Le Petit Croissant